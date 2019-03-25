Многоквартирное жилье планируют построить в Минске в районе ул.Машиностроителей и Свислочской

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в границах ул.Голодеда - ул.Машиностроителей - Минской кольцевой автомобильной дороги - ул.Свислочская (внесение изменений) пройдет в Минске с 8 апреля по 2 мая, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.

На участке планируется построить жилые дома на 700 квартир. Социальная инфраструктура в районе будет представлена учреждениями дошкольного и общего среднего образования (начальные классы) на 90 и 60 мест соответственно. Откроются продовольственные и непродовольственные магазины, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, обустроят спортивные площадки.

Численность населения возрастет с нынешних 800 до 2,3 тыс. человек. Первая очередь реализации предложенных решений (ввод жилья на 450 квартир) ожидается до 2024 года.

Изменения предусмотрены генеральным планом города, проектируемая территория занимает площадь 43,3 га. Сносу подлежат 16 усадебных домов.

Презентация материалов общественного обсуждения состоится 10 апреля в 18.30 в средней школе №43 Минска (ул.Голодеда, 4), с материалами можно ознакомиться в администрации (служба "одно окно"). Замечания и предложения в письменной либо электронной форме принимаются до 2 мая.-0-