Мобильные датчики будут контролировать скорость на 12 участках в Минске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 12 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 устройства будут контролировать скорость на ул.Ваупшасова, 4/15; пр.Независимости, 131/2; пр.Партизанском, 75; ул.Орловской, 80; пр.Пушкина, 55 (везде ограничение - 60 км/ч); на пр.Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч); 19-м, 53-м, 41-м и 17-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 датчики контроля будут работать на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-