Мобильные датчики будут контролировать скорость в 10 местах Минской области 1-14 ноября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут действовать в 10 местах Минской области 1-14 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Датчики будут работать с 8.00 до 20.00:

на 45-м км М3 Минск - Витебск ограничение скорости для всего транспорта - 70 км/ч;

на 80-м км М3 Минск - Витебск ограничение - 60 км/ч;

на 17-м км М4 Минск - Могилев ограничение - 90 км/ч;

на 24-м км М5 Минск - Гомель ограничение скорости в 90 км/ч - для легковых машин, автобусов и мотоциклов, 70 км/ч - для грузовиков;

на 32-м км М5 Минск - Гомель ограничение 80 км/ч - для легковых авто, 70 км/ч - для грузовых, 90 км/ч - для автобусов и мотоциклов;

на 78-м км М7 Минск - граница Литвы ограничение 90 км/ч - для легковых авто, автобусов и мотоциклов, 70 км/ч - для грузовиков;

на 21-м км Р53 Слобода - Новосады ограничение для всего транспорта - 70 км/ч;

на 5-м км Н9034 Новый Двор - Михановичи ограничение - 60 км/ч;

на 3-м км Н8331 Раков - Ивенец - Дзержиново в деревне Междуречье Воложинского района - 60 км/ч;

в Борисове, по ул.Гагарина, д.72 - 60 км/ч.

"Уважаемые водители, будьте внимательны и соблюдайте скоростной режим", - отметили в ведомстве.-0-