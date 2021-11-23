Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках Минска

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в Минске в 13 местах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 мобильные датчики будут контролировать скорость на ул. Радиальной, 54 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 они будут работать на ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул. Маяковского, 24 (60 км/ч), пр. Дзержинского, 1Е (60 км/ч), ул. Притыцкого, 60 (60 км/ч), пр. Партизанском, 75 (60 км/ч), пр. Партизанском, 147 (60 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч), пр. Пушкина, 55 (60 км/ч), 17-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 03.00 мобильные датчики будут фиксировать скорость на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-