10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать на трассе М8 с 10 декабря по 3 января, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Системы контроля скорости будут установлены на 334 км автодороги М8 Граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины. Они будут следить за соблюдением скоростного режима автотранспорта в двух направлениях. С 10 по 16 декабря датчики будут работать с 07.00 до 23.00. С 17 по 31 декабря - с 07.00 до 11.00 и с 12.00 до 17.00. В первые дни нового года, 1 и 2 января, мобильные системы будут работать в ночную смену: с 23.00 до 02.00. 3 января - с 07.00 до 10.00.

Как уточнили в УГАИ, скоростные ограничения для всех видов транспорта на указанном участке дороги - 60 км/ч. Госавтоинспекция призывает водителей к самодисциплине, ответственности и соблюдению правил дорожного движения.-0-