20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 12 участках в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 07.30 до 19.30 контроль за скоростью с ограничением до 60 км/ч организован на пр.Жукова, 17, пр.Независимости, 45, пр.Партизанском, 8, ул.Орловской, 66, ул.Ташкентской (в районе моста через реку Свислочь), ул.Ваупшасова, 4/15, ул.Чкалова, 1, пр.Пушкина, 55.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч) и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 контроль будет обеспечен на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч), а также со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-