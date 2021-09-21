21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 13 участках в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.30 до 19.30 мобильные датчики будут фиксировать нарушения скоростного режима на пр. Жукова, 17 (60 км/ч), пр. Независимости, 45 (60 км/ч), пр. Партизанском, 8 (60 км/ч), ул. Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), ул. Чкалова, 1 (60 км км/ч), пр. Пушкина, 55 и ул. Орловской, 66.

С 12.00 до 24.00 они будут работать на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч) и пр. Партизанском, 147 (60 км/ч).

Помимо этого, мобильные системы c 20.00 до 03.00 будут контролировать скорость на ул. Московской, 8 со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч), а также со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-