1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске на 12 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.30 до 19.30 датчики будут фиксировать нарушения скоростного режима на пр.Жукова, 17; пр.Независимости, 45; пр.Партизанском, 8; ул.Орловской, 66; ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь; ул.Ваупшасова, 4/15; ул.Чкалова, 1 и пр.Пушкина, 55. Разрешенная скорость на этих участках - 60 км/ч.

С 12.00 до 24.00 мобильные системы будут работать на 53-м км МКАД (90 км/ч); пр.Независимости, 131/2 и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 контроль скорости будет на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

В столичной Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-