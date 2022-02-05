Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 14 местах Минска

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в 14 местах Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 12.00 до 24.00 фиксация скоростного режима с ограничением 60 км/ч будет осуществляться по пр.Партизанскому, 8 и 147, ул.Орловской, 66, пр.Независимости, 131/2, пр.Жукова, 17, ул.Притыцкого, 38 и 106, ул.Ленина, 46, пр.Дзержинского, 3Б и 1Е, ул.Ваупшасова, 4/15, ул.Маяковского, 16.

С 20.00 до 3.00 - по ул. Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

"Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия", - подчеркнули госавтоинспекторы.-0-