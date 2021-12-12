Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости установят в 12 местах Минска, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.

С 7.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00 устройства будут следить за дорожной обстановкой на 36-м км МКАД (90 км/ч). А с 12.00 до 24.00 датчики контроля скорости включат на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 80 (70 км/ч), пр.Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч) и 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 системы будут контролировать ситуацию на дороге на пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

ГАИ призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-