Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости установлены в 13 местах Минска, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.

С 7.00 до 20.00 мобильные системы будут следить за ситуацией на 36-м км МКАД, где действует ограничение скорости до 90 км/ч.

С 8.00 до 20.00 под контролем будет ул.Радиальная, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 будут фиксироваться нарушения на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70A (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через р.Свислочь, (60 км/ч), ул.Кальварийской, 58/1 (60 км/ч) и ул.Ленина, 46 (60 км/ч).

С 20. 00 до 3:00 датчики будут установлены на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-