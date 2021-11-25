Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске в 12 местах

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 12 участках будут работать мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 мобильные контролеры будут включены на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 датчики будут следить за обстановкой на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 1Е (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60, корп. 5 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), 17-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 под контролем будет ул. Московская, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными и учитывать погодные условия.-0-