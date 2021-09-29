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29 сентября 2021, 07:01

Мобильные датчики контроля скорости работают на 13 участках в Минске

Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 13 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.30 до 19.30 мобильные контролеры включены на пр.Жукова, 17 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр. Партизанском, 8 (60 км/ч), ул. Орловской, 66 (60 км/ч), ул. Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км км/ч) и пр.Пушкина, 55 (60 км/ч).

С полудня до полуночи приборы будут следить за обстановкой на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч) и пр. Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные датчики скорости установят на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-

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