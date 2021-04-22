Мобильные датчики контроля скорости работают на 7 участках в Минске

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на семи участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 мобильные контролеры следят за ситуацией на ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 датчики будут контролировать скорость автомобилистов по Игуменскому тракту, 30 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 3Б (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим.-0-