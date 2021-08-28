28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 системы контроля будут включены на пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), 17-м и 41-м км МКАД (90 км/ч), ул. Орловской, 80, ул. Чкалова, 1, ул. Ваупшасова, 4/15, ул. Денисовской, в районе пересечения с пер. Соколянским, пр. Партизанском, 75 (везде 60 км/ч).

С 00.00 до 24.00 - на 53-м км МКАД.

С 19.30 до 3.00 - на пр. Независимости, 131 к.2, ул. Кальварийской, 25 (везде 60 км/ч).

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-