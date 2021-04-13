Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 7 участках

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на семи участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 - ул.Орловская, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 99-й км (60 км/ч), МКАД, 41-й км (90 км/ч), пр.Партизанский, 147 (60 км/ч); с 19.30 до 3.00 - ул.Маяковского, 16 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), ул.Притыцкого, 91 (60 км/ч).

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