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09 июня 2021, 07:30

Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах Минска

Фото из архива
Фото из архива

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 07.00 до 20.00 контролировать скорость водителей авто будут на пр.Независимости, 161Б (80 км/ч). С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут работать на 41-м км МКАД (90 км/ч); 53-м км МКАД (90 км/ч); ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); пр.Независимости, 45 (60 км/ч) и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч). С 19.30 до 03.00 под контролем будут участки дорог по ул.Чкалова, 1 (60 км/ч); пр.Пушкина, 70А (60 км/ч); пр.Независимости, 131-2 (60 км/ч); ул.Притыцкого, 60-5 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-

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