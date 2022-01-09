9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 13 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 датчики будут следить за обстановкой на ул. Притыцкого, 38, пр. Пушкина, 70A, ул. Орловской, 66, пр. Жукова, 17, ул. Ленина, 46, ул. Кальварийской, 58/1, пр. Партизанском, 8 и 147, пр. Дзержинского, 1Е и 3Б (60 км/ч), а также на пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч).

С 20.00 до 3.00 датчики проконтролируют скорость на ул. Московской, 8 со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-