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09 января 2022, 09:15

Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 13 участках

Фото из архива
Фото из архива

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 13 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 датчики будут следить за обстановкой на ул. Притыцкого, 38, пр. Пушкина, 70A, ул. Орловской, 66, пр. Жукова, 17, ул. Ленина, 46, ул. Кальварийской, 58/1, пр. Партизанском, 8 и 147, пр. Дзержинского, 1Е и 3Б (60 км/ч), а также на пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч).

С 20.00 до 3.00 датчики проконтролируют скорость на ул. Московской, 8 со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-

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