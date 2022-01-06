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06 января 2022, 07:15

Мобильные датчики проконтролируют скорость в 12 местах Минска

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в 12 местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 - пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), пр.Партизанский, 75 (60 км/ч), ул.Орловская, 80 (60 км/ч), ул.Пушкина, 55 (60 км/ч), 41-й и 36-1 км МКАД (90км/ч), ул.Денисовская в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч) и ул.Ташкентская в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 контроль скорости будет осуществляться по пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

"Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия", - подчеркнули госавтоинспекторы.-0-

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