10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики скорости сегодня работают на одиннадцати участках Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 20.00 мобильные датчики контролируют скорость автомобилистов на 17-м км МКАД (90 км/ч) и ул. Денисовская в районе пересечения с переулком Соколянским (60 км/ч). А с 12.00 до 24.00 они будут включены на пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанский, 108 (60 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60 км/ч), ул. Орловская, 80 (60 км/ч) и на 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 19.30 до 03.00 устройства будут работать на ул. Ташкентской в районе моста через Свислочь (60 км/ч), ул. Кальварийской, 25 (60 км/ч) и пр. Жукова, 17 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-