Мобильные датчики скоростного контроля будут действовать на 12 участках в Минске

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики скоростного контроля будут действовать сегодня на 12 участках в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 12.00 до 24.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать на ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч); пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч); пр. Партизанском, 75 (60 км/ч); ул. Орловской, 80 (60 км/ч); пр. Пушкина, 55 (60 км/ч); пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч); 19-м км МКАД (90 км/ч); ул. Притыцкого, 60/5 (60 км/ч); ул. Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч); ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч).
С 20.00 до 3.00 устройства будут контролировать скорость передвижения на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).
"Просим автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения", - призывают в столичной Госавтоинспекции.-0-