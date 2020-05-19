Мобильные контейнерные площадки, онлайн-карта - как будет развиваться система сбора отходов в Минске

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске утверждена схема обращения с коммунальными отходами для города, которая определяет развитие всей системы, подходы работы для всех организаций, которые занимаются сбором, сортировкой и удалением отходов. Об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Сергей Рубанов на пресс-конференции "Внедрение системы раздельного сбора мусора и бытовых отходов. Опыт белорусской столицы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это расстановка пластиковых евроконтейнеров для ТКО и смешанных ВМР объемом 120 л. В частном секторе хотим обеспечить контейнерами 100% населения. Планируется раздельный сбор органической фракции в частном секторе и установка порядка 14 тыс. контейнеров для этого", - перечислил Сергей Рубанов часть включенных в схему мероприятий.

Для раздельного сбора ТКО населения в столице используюся специальные контейнеры для пластика, стекла и бумаги. "В настоящий момент в городе 1834 контейнерных площадки, 26269 контейнеров для сбора от населения коммунальных отходов, из них 9578 - для сбора ВМР, - привел цифры Сергей Рубанов. - Идет работа по предоставлению контейнеров в частном секторе. Это 20446 контейнеров, в том числе 9927 - для сбора ТКО. Уже передано порядка 71% от обеспеченности домовладений. Также передано 10519 контейнеров для сбора ВМР - 75,5% от обеспеченности".

Он отметил и важную роль сети приемочных пунктов (всего 217) в заготовке вторичных материальных ресурсов.

Сергей Рубанов обратил внимание на реконструкцию действующих контейнерных площадок и консервацию мусоропроводов. В сложившейся жилой застройке часто обустроить контейнерную площадку проблематично. Поэтому была разработана типовая модульная конструкция, которая презентована в Заводском районе по ул.Ташкентской. "Получаем мнения от перевозчиков и населения. Планируем в этом году организовать работу по устройству таких мобильных контейнерных площадок. Они дешевле и позволяют при возникновении аварии рядом размещенных сетей оперативно переместить конструкцию в другое место", - отметил Сергей Рубанов.

Также в Заводском районе по пилотному проекту в самом мусоропроводе (уже заваренном) установлена дверь с качающимся клапаном, которая позволяет жильцам через такое "окно" выбрасывать мусор. В перспективе в таких местах, где планируется оставить мусороприемные камеры, будут размещать контейнеры для раздельного сбора.

Утвержденной схемой еще предполагается создание единой интерактивной карты. Она в онлайн-режиме даст возможность видеть, где находятся контейнеры и для каких отходов они предназначены.

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На Минск приходится 26% собранных в Беларуси вторичных материальных ресурсов Об этом сообщила главный специалист по информационной работе ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Нина Кульбеда-Камшилова на пресс-конференции "Внедрение системы раздельного сбора мусора и бытовых отходов. Опыт белорусской столицы".

Соцопрос: 80% населения Беларуси считают актуальной проблему сбора и переработки отходов В среднем каждый второй житель Беларуси так или иначе собирает раздельно вторичные материальные ресурсы: либо в контейнеры (большинство), либо сдает в заготовительные пункты.