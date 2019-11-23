Мобильный STEM-класс будет работать в Любани 25-27 ноября

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный проект "Мобильный STEM-класс" пройдет в гимназии №1 Любани 25-27 ноября, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

В Любань выедут преподаватели Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка, Минского областного института развития образования и лучшие педагоги-практики Минской области. Они обучат педагогических работников робототехнике, программированию, 3D-моделированию, дополненной и виртуальной реальности и другим направлениям информационно-коммуникационных технологий. Обучение пройдет интенсивно - в формате трехдневного практико-ориентированного семинара.

В первый день слушатели узнают о тенденциях, преимуществах и перспективах STEM-образования. Запланировано знакомство с конструированием робототехнических устройств на основе Arduino. Занятие в формате мастер-класса проведет преподаватель кафедры информатики и методики преподавания информатики БГПУ Дмитрий Малаховский. Слушатели изучат микроконтроллеры Arduino, на конкретных примерах раскроют возможности использования Arduino на уроках, факультативах, кружках, а также создадут свои первые проекты на основе микроконтроллеров.

Следующий день будет посвящен соревновательной и образовательной робототехнике на базе конструкторов Lego Mindstorms EV3. Мастер-класс организует начальник отдела внедрения информационно-коммуникационных технологий Минского областного института развития образования Андрей Тычинский. Педагогов познакомят с образовательными наборами Lego Mindstorms, расскажут об их применении, в том числе на соревнованиях. Слушателям предстоит выполнить практические задания с роботами: запрограммировать моторы на движение по заданной траектории, изучить особенности работы с ультразвуковым датчиком и датчиком цвета, отработать объезд объектов и проезд по линии.

Последний день семинара посвящен 3D-проектированию и моделированию. Участники получают навыки работы в Google ScеtchUp, Lego Digital Designer, Paint 3D, Unity и других программах. Более того, они создадут свои первые мобильные приложения. С этим им поможет создатель ряда виртуальных учебников, директор средней школы №22 Борисова Петр Кушняров.

Образовательный проект "Мобильный STEM-класс" стартовал в Минской области в начале текущего учебного года. Это совместная инициатива Минского областного института развития образования и Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка.

Цель - популяризация STEM-образования в регионе. Ближайшая задача - увеличить количество STEM-педагогов в области для реализации современной модели STEM-обучения, которая предполагает формирование у школьников межпредметных знаний для успешной проектной работы в области научных и инженерных технологий.

За сентябрь-ноябрь мобильный STEM-класс уже успел посетить учреждения образования Червенского и Пуховичского районов. К проекту проявляют интерес и другие педагоги, нацеленные на развитие в своих учреждениях образования научных и инженерных направлений STEM-образования.

Выезды мобильного STEM-класса проходят по предварительно намеченному плану. Любое учреждение образования может сделать заявку на участие в мероприятиях проекта. Для этого достаточно позвонить в центр информатизации и дистанционного образования Минского областного института развития образования и условиться о визите STEM-класса.-0-