Модернизация локально-вычислительных сетей в "Брузгах" и "Берестовице" завершается

26 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работы по модернизации локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе вышли на завершающий этап. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Модернизация проводится по проекту международной технической помощи, ведущим бенефициаром выступает Гродненская региональная таможня.

"Сейчас в полном объеме завершены строительно-монтажные работы, специалисты приступили к настройке оборудования и подготовке его к вводу в эксплуатацию", - рассказали в таможне. Проектом предусмотрена установка новейшего серверного оборудования и сетевых хранилищ, укладка оптоволоконного кабеля, замена компьютерной техники и другие изменения. Все это позволит улучшить безопасность хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных людей, пересекающих границу.

Новейшие источники питания обеспечат защиту оборудования в пунктах пропуска и его бесперебойную работу в случае аварии или ремонта на сетях электроснабжения.

Проект "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" реализуется по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Финансовый вклад Евросоюза составляет около 1 млн евро.-0-