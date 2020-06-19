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19 июня 2020, 17:51

Модернизация процесса сушки, строительство водозабора - "Мозырьсоль" завершает очередные проекты

19 июня, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырьсоль" завершает реализацию очередных проектов по модернизации, которые затрагивают важнейшие участки основного производства и объектов энергетического хозяйства, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного инженера по производству Петр Гапиенко.

Один из самых значимых проектов - усовершенствование процесса сушки соли. К нему приступили в прошлом году. Он предусматривает модернизацию двух сушильных установок. Одна из них уже запущена, а готовность к пуску второй составляет 99%. "Сейчас накладывается тепловая изоляция на сушильную печь, завершается тепловая изоляция воздуховодов сушильного агента. Мы согласовывали с компанией Andritz сроки, когда их специалисты - электрики, программисты, технологи - приступят к запуску второй сушильной установки. Предположительно, это начнется 29-30 июня", - рассказал Петр Гапиенко.

По словам заместителя главного инженера, реализация проекта, завершить который намерены в июле этого года, позволит получить осязаемый эффект. "В первую очередь мы планируем существенно снизить потребление топливно-энергетических ресурсов до 1,3 тыс. т условного топлива на одной установке, что даст положительный экономический результат. Второй аспект - улучшение качества нашего продукта, уменьшение количества продукции с низшей сортностью", - сказал он.

На предприятии сейчас также завершают строительство собственного водозабора. "Пробурены три водозаборные скважины, строятся насосные и станция обезжелезивания. Мы планируем получить воду питьевого качества в объеме, достаточном для внутренних потребностей предприятия. До этого времени использовали воду из источника городского водоснабжения", - пояснил Петр Гапиенко.

Он отметил, что на предприятии стремятся предоставлять потребителям готовую продукцию в наиболее востребованном виде. "Например, на протяжении последних пяти лет ежегодно от 5% до 10% расширяем производство таблетированной соли, спрос на которую растет. При этом устанавливаем новые высокопроизводительные машины, современное транспортное оборудование для выпуска этой продукции. Меняем как прессы, которые задействованы в компактировании, то есть прессовании "таблетки", так и транспортные коммуникации. В этом процессе очень важно не ухудшить качество сырья на пути от цеха производства до таблеточного пресса", - подчеркнул заместитель главного инженера.

Развивается производство посолочно-нитритной смеси. Ее потребители - предприятия мясной промышленности. "Сегодня производим около 2,4 тыс. т смеси в месяц, процесс развиваем. В Германии для нас строится третья очередь установки, которая позволит нарастить производство посолочно-нитритной смеси по сухому способу", - отметил Петр Гапиенко.

Усовершенствовали систему внесения йода в продукт. Апгрейд процесса внесения добавки провели в сотрудничестве с немецкой инжиниринговой компанией. "Благодаря специализированному оборудованию у нас появились новые возможности. Например, параллельный выпуск разных видов продукции. Весь процесс автоматизирован, причем интерфейс программного обеспечения очень детализирован, максимально удобен для оператора, информативен и сводит до минимума риск человеческой ошибки", - обратил внимание Петр Гапиенко.

Автоматизированы процессы и в производстве фасованной пищевой соли. Это коснулось практически всех производственных этапов.

В настоящее время модернизируются две линии упаковывания. "Будем переводить упаковку части нашей продукции с привычного пакета "подушка" на вертикальный "кирпич" в пластике. Рассчитываем, что он будет востребован у крупных дилерских сетей, и российских тоже, использующих в том числе такой путь реализации, как выставление на зале сразу целой палеты, из которой покупатель сам берет товар", - уточнил Петр Гапиенко.

Он подчеркнул, что реализуемый проект также поддерживает курс на поэтапный переход от полимерной к экологичной упаковке, подлежащей переработке. "Предприятие проводит такой переход там, где это возможно и оправдано, без ущерба для качества выпускаемой продукции. Предусматриваем изменение материала групповой упаковки. Вместо тканых полипропиленовых мешков будут применяться короба из трехслойного гофрокартона".

По словам представителя предприятия, на ОАО "Мозырьсоль" практически не осталось объектов, которых бы за последние семь лет не коснулись изменения и усовершенствования. "Причем речь идет о глубокой комплексной модернизации. Благодаря этому мы перешли на новый уровень управления энергетикой, улучшили качество продукции, условия труда, усовершенствовали охрану труда", - подчеркнул Петр Гапиенко.

Отсчет истории ОАО "Мозырьсоль" - первоначально солевыварочный комбинат - идет с 1982 года. В 1997 году предприятие преобразовано в открытое акционерное общество. В 2016 году здесь завершили реализацию значимого масштабного инвестиционного проекта по реконструкции с увеличением производственных мощностей с 360 тыс. т до 480 тыс. т соли в год. Продукция предприятия поставляется почти в 20 стран.-0-

Фото Сергея Холодилина

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