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12 мая 2021, 17:48

Модернизация в масштабе, или Как отстающие районы Могилевской области стали перспективными

Фото из архива
Фото из архива

Посещая в конце апреля чернобыльскую зону, Александр Лукашенко поручил для ее возрождения разработать госпрограмму, аналогичную уже действующей в юго-восточном регионе Могилевщины. Рассказываем, как за пять лет благодаря указу отстающие районы превратились в перспективные.

Модернизация районного масштаба

В июне 2015 года Александр Лукашенко подписал указ №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области", создающий преференции для семи отстающих районов: Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского. Чтобы закрепить на местах людей, снизили с 13% до 10% ставку подоходного налога и дали возможность покупки или строительства жилья по льготному кредиту под 1% годовых на 20 лет. А для потенциальных инвесторов в документе предусмотрели налоговые послабления.

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар отмечает, что за почти шесть лет действия указа в развитии реального сектора экономики сделано немало: "В первую очередь необходимо отметить модернизацию цементных заводов, которые перевели на торфобрикет. Благодаря этому доля местных видов топлива на данных предприятиях увеличилась до 30%, что позволило без ущерба качеству и объемам продукции снизить затраты. Также важно отметить пополнение в цементном кластере области".

В Кричевском районе "Белзарубежстрой" открыл завод по производству цементно-стружечных плит. А это не только новые рабочие места, но и дополнительные налоги в копилку района, которые можно направить на развитие социальной сферы.

Улучшения очевидны и в отрасли деревообработки. Специализированное производство появилось в Костюковичском районе. Произошло техническое переоснащение в некоторых лесхозах: в Костюковичском и Климовичском построили деревообрабатывающие цеха, в Чериковском установили сушильный комплекс, а в Краснопольском сделали и то, и другое. После поставок во все лесхозы необходимой техники объем переработки древесины увеличился в 1,6 раза.

Вложились и в сельское хозяйство. Только в течение 2020 года на обновление парка сельскохозяйственной техники было потрачено Br7,4 млн, а годом ранее - Br13,3 млн.

"Кроме того, в Кричевском районе булочно-кондитерская компания "Домочай" открыла филиал по производству кукурузных палочек. В Костюковичском районе СООО "Завод литейного производства" провело модернизацию литейного производства с высокой жаростойкостью продукции, - рассказывает Руслан Страхар. - В Славгородском районе Могилевский мясокомбинат в деревне Перегон построил свиноводческий комплекс на 24 тыс. голов в год, а "Красный пищевик" открыл в Славгороде производственный участок по розливу меда. Здесь планируется организовать производство взбитого крем-меда с добавлением ягод, фруктов и орехов".

Еще один важный аспект указа - развитие социальной сферы. За пять лет построили 169,7 тыс. квадратов жилья, из них 75, 8 тыс. - с господдержкой. В 2017 году в Кричеве возвели среднюю школу на 1020 учащихся, а в Славгороде в 2020-м - детский сад на 75 мест. Реконструировали Кричевскую ЦРБ. Потребкооперация за счет льготных кредитов Банка развития построила четыре магазина: в Костюковичах, Климовичах, Краснополье и Славгороде.

Хорошая инфраструктура позволяет закреплять кадры на местах, что улучшает обстановку на рынке труда в юго-восточных регионах. Все это в комплексе заметно улучшило финансовые результаты деятельности всех семи районов. По итогам работы с 2016 по 2020 год темп роста выручки от реализации продукции на одного среднесписочного работника в целом по области составил 177,6%, а по юго-восточному региону - 214%. Это очень достойный результат.

Говоря о дальнейших перспективах в 2021 году, Руслан Страхар заявляет, что реализация инвестпроектов, предусматривающих создание новых предприятий и производств, продолжится. В Климовичском районе организуют производство древесного угля. Там же Климовичский комбинат хлебопродуктов начал проект по строительству свиноводческого репродуктора, объем финансирования - порядка Br70 млн.

Больше налогов и рабочих мест

Давайте посмотрим, как действие указа отразилось на жизни одного конкретного района - Славгородского. В прошлом году тут реализовали два крупных проекта: свиноводческий комплекс Могилевского мясокомбината и филиал "Красного пищевика". Какую пользу они принесли району? Рассказывает председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта: "Во-первых, оба предприятия платят налоги в местный бюджет: подоходный, на землю, на недвижимость. Во-вторых, создаются новые рабочие места. На свиноводческом комплексе трудится уже 72 человека. В этом году там планируют открыть зерносушильный комплекс, и число рабочих может увеличиться. Штат "Красного пищевика" - 34 человека, однако после запуска линии по производству мармелада и жевательных конфет там понадобится еще около 60. В-третьих, тот же свинокомплекс добавляет нам валовой продукции - это показатель, по которому оценивают развитие района".

Директор предприятия "Красный пищевик-Славгород" Андрей Галенков объясняет, почему для нового проекта выбрали именно Славгород: "Бобруйский "Красный пищевик" достиг потолка и понял, что уже не хватает мощностей, поэтому руководство начало искать базы или участки, где можно установить оборудование для производства мармелада. Объездили несколько площадок, решили остановиться на бывшем овощесушильном заводе в Славгороде - это здание идеально подходило под установку линии для всех технологических процессов. Плюс из-за действия указа на этой территории мы получили некоторые преференции, например, нам позволяют компенсировать из республиканского бюджета часть средств на реконструкцию помещений и запуск линий".

В новый филиал "Красный пищевик" уже вложил немало: только на закупку оборудования по производству мармелада и жевательных конфет - 6,75 млн евро. В начале июня планируют его монтаж, а в августе - сентябре проведут пуско-наладочные работы. Окончание строительства запланировано на ноябрь.

"При этом мы уже работаем. В ноябре прошлого года запустили линию по розливу меда. Первые контейнеры ушли на экспорт в США. Будем развивать это направление. Осенью заложим яблоневый сад: под него уже отвели 23 га земли, в следующем году планируем увеличить площадь еще на 100 га, чтобы снабжать сырьем наше головное предприятие. Так что, безусловно, Славгород для нас оказался перспективным местом", - уверяет Андрей Леонидович.

Перспективнее Бобруйска и Могилева

В Славгородском районе активно начал развиваться малый и средний бизнес. Уменьшение налоговой нагрузки на начальном этапе привлекает предпринимателей: в 2020-м здесь появилось четыре новых предприятия. А под фермерство в прошлом году райисполком отдал еще 120 га земли.

Импульс получила строительная отрасль: в 2020-м не только ввели в эксплуатацию два дома - 20- и 40-квартирный, но и заложили фундамент под еще одну 20-квартирную многоэтажку.

"Плюс делаем капитальный ремонт. Обычно охватываем им по одному дому в год, но сейчас готовы сделать три. Начали реконструкцию двух школ: в Славгороде и Лопатичах, а также ремонт здания больницы 1975 года постройки, в которой с тех пор толком не было таких работ. Город должен во всех аспектах становиться лучше. Мы хотим сделать так, чтобы местные жители здесь оставались, и из других районов люди сюда приезжали", - отмечает председатель райисполкома.

И это уже не мечты. Супругов Ивана Пищика и Веронику Ячменеву после учебы в Белорусско-Российском университете распределили на "Красный пищевик-Славгород". Но поскольку производства здесь еще не было, вчерашних студентов отправили на головное предприятие в Бобруйск. Отработав два года там, специалисты могли и не возвращаться в Славгород, но все же они здесь.

"Хоть я сам родом из Бобруйска, сюда решил ехать не задумываясь, так как есть перспективы роста. Там на "Красном пищевике" все руководящие должности заняты, а здесь я уже главный инженер. Да еще предложили хорошую зарплату, дали арендную квартиру, так что условия просто шикарные", - говорит Иван.

"Маленький спокойный городок. Учитывая, что до этого я жила только в Орше и Могилеве, поначалу было немного непривычно здесь. Но теперь смотрю на Славгород по-другому: все необходимое для комфортной жизни здесь есть, а при необходимости можно запросто съездить в областной центр", - дополняет мужа Вероника.

Какие преференции дает документ?

Зарегистрированные в одном из семи районов наниматели и коммерческие организации могут воспользоваться льготами по обязательным страховым взносам в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты - 24% вместо 28%. Также указ предусматривает создание инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для реализации проектов в сельском хозяйстве и промышленности. Финансирование: 50% - за счет республиканского бюджета, 50% - средства консолидированного бюджета Могилевской области.

После подписания в мае 2020 года указа №177 "О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области" появились дополнительные преференции. Во-первых, возмещение из республиканского бюджета до 35% капитальных затрат при реализации инвестпроектов в 2021-2025 годах. Во-вторых, возможность получить в собственность арендное жилье и невостребованные жилые помещения. В-третьих, появляются новые меры поддержки по техническому переоснащению сельхозпроизводства и строительных организаций.

К 2025 году по юго-восточному региону планируется увеличить по сравнению с 2019-м выручку на одного среднесписочного работника в 1,8 раза, номинальную начисленную среднемесячную заработную плату - не менее чем на 179%.

С начала действия указа: направлено порядка Br1,1 млрд инвестиций в основной капитал; привлечено более $37,7 млн прямых иностранных инвестиций; создано 230 коммерческих организаций; 2535 человек трудоустроено на новые рабочие места.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-

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