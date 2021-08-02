Могилев может стать первым городом воинской славы Союзного государства - Лукьянов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 2 августа 2021
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:35 В ФРГ предложат вакцинироваться от коронавируса гражданам в возрасте от 12 до 17 лет В мире
20:15 Цикл мастер-классов стартует в БГУ 10 августа Общество
20:02 Российские ученые разработали систему, предсказывающую обрушение зданий В мире
19:45 Профсоюз медиков поможет РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в приобретении кондиционеров Общество
19:34 Автоматические космические аппараты Solar Orbiter и BepiColombo пролетят над Венерой 9 и 10 августа Технологии
19:20 "Шахтер" победил "Ислочь" в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
19:10 Могилев может стать первым городом воинской славы Союзного государства - Лукьянов Регионы
19:00 Губернатор Нью-Йорка призвал пускать в бары и рестораны только вакцинированных В мире
18:39 Дорожную разметку нанесут ночью на 10 участках в Минске Регионы
18:36 В Академии МВД начался учебный сбор с новобранцами Общество
18:32 Делегация Генштаба ВС Казахстана посетила 38-ю Брестскую десантно-штурмовую бригаду Общество
18:28 Автомобильное топливо в Беларуси с 3 августа дорожает на одну копейку Экономика
18:26 Бывшего директора фирмы в Кобрине приговорили к 2,5 года ограничения свободы за халатность Происшествия
18:18 Гончарова: международный лагерь "Бе-Lа-Русь" - платформа для развития и укрепления сотрудничества молодежи Общество
18:11 Площадь торфяного пожара в Петриковском районе уменьшилась до 40 га Происшествия
18:08 Объявлен конкурс фотографий о зимних видах спорта в рамках премий Всемирного медиасаммита В мире
17:56 Сербская компания поможет НАИП привлекать балканские инвестиции в Беларусь Экономика
17:55 После событий в Токио назвать Тимановскую настоящей спортсменкой можно с большой натяжкой - сенатор Общество
17:54 Сильный ветер повредил кровли и повалил деревья в Полоцком и Россонском районах Регионы
17:50 "АМКОДОР" намерен выпускать сельхозтехнику в Ленинградской области Экономика
17:47 Под Березой электричка сбила сидевшего на рельсах мужчину Происшествия
17:46 Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать Общество
17:45 В Оршанском районе водитель перевозил более 200 л окрашенного дизтоплива Происшествия
17:42 Белорусский союз женщин объявил республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ его деятельности Общество
17:41 ФОТОФАКТ: Во французском зоопарке родились панды-близнецы Калейдоскоп
17:39 Средняя зарплата работников студотрядов Минской области составляет около Br400 Регионы
17:37 Организации "Белтопгаза" добыли почти 1,3 млн т торфа Экономика
17:35 Черепахи оказались под угрозой вымирания из-за пластика В мире
17:30 Делали закладки по всей стране - задержаны очередные наркодилеры Происшествия
17:22 Сборная Китая сохраняет лидерство в медальном зачете токийской Олимпиады Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
02 августа 2021, 19:10

Могилев может стать первым городом воинской славы Союзного государства - Лукьянов

Могилев. Фото из архива
Могилев. Фото из архива

2 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилев может стать первым городом воинской славы Союзного государства. Об этом шла речь во время встречи руководства Могилевской области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Евгением Лукьяновым, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил во время встречи председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, ранее эту идею поддержала председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко во время Форума регионов Беларуси и России в этом году. "Мы уже выступали с этим предложением. Ведь речь идет об учреждении этого звания. У нас давняя история, героическое прошлое вместе с Российской Федерацией. Мы вместе освобождали свою страну от немецко-фашистских захватчиков. Я хотел бы сказать, что Могилев - прототип Сталинграда. 23 дня и ночи город стоял насмерть. Мы поднимали вопрос, чтобы Могилев носил звание города воинской славы Союзного государства. Инициатива была одобрена председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко", - сказал Леонид Заяц.

"Придание нового статуса Могилеву должно стать приоритетным в работе. Я с воодушевлением воспринимаю эту идею. Думаю, со стороны законодательства это будет несложно. Могилев может стать первым городом Союзного государства с таким статусом, - подчеркнул Евгений Лукьянов. - Город заслужил носить это звание. Здесь шли ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Появление такого города в Союзном государстве беспрецедентно".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Заяц Могилев Союзное государство
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Дорожную разметку нанесут ночью на 10 участках в Минске
Фото Витебского областного УМЧС Сильный ветер повредил кровли и повалил деревья в Полоцком и Россонском районах
Фото из архива Средняя зарплата работников студотрядов Минской области составляет около Br400
Фото из архива Дачники Сенненского района вместе с экологами и работниками леса провели благоустройство поселка
Фото из архива Экспорт услуг в Брестской области за январь-апрель вырос на 25%
Во время празднования ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отпраздновали в Бресте
Главное
Во время встречи "Главная задача - сохранить людей" - Лукашенко принял с докладом главу МЧС
В Беларуси намолочено более 3,3 млн т зерна нового урожая
Белорус Максим Недосеков завоевал олимпийскую бронзу в прыжках в высоту
Горячая пора в Minsk World! Успейте купить квартиру по старым ценам с двойной выгодой!
Топ-новости
Пархамович: получать деньги из фондов развития стройотрасли смогут организации всех форм собственности
Программное выступление Президента должно стать методическим руководством для каждого - Щекин
Хренин: силы спецопераций - элита и гордость Вооруженных Сил Беларуси
Литвинчук и Худенко вышли в полуфинал олимпийской регаты в гонках байдарок-двоек на дистанции 500 м
Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать
За сутки в Беларуси зарегистрированы 756 пациентов с COVID-19, выписаны 592
Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской
За полугодие на телефонные линии МЧС поступило 630 тыс. сообщений о помощи
Члены Совета Республики проведут 6 августа единый день приема граждан
Олимпийская бронза Максима Недосекова поможет развитию юных спортсменов Витебска
Поставки рапсового масла на внутренний рынок Беларуси в I полугодии возросли почти в 19,5 раза
Белорусский союз женщин объявил республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ его деятельности
Начальник генштаба ВС Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 августа
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.