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02 августа 2021, 17:46

Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать

Фото из архива
Фото из архива

2 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси Евгений Лукьянов во время встречи с руководством области в Могилевском облисполкоме, передает БЕЛТА.

"Мы видим, что у наших стран есть перспективы для развития. Одно из таких - приграничное сотрудничество наших регионов. Важно понимать, что если не будет взаимных интересов, ни одна программа, которая была разработана в высоких кабинетах, не будет работать. А у нас эти интересы есть, - отметил Евгений Лукьянов. - Санкции, которым подвергаются наши страны, - это один из инструментов, который подталкивает к развитию. Последние несколько лет мы очень гордимся своим сельским хозяйством и его успехами, и все это благодаря санкциям. Запад четко указал нам направление. А Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать".

Во время встречи председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил, что Российская Федерация - важный и основной торговый партнер для региона. "Удельный вес во внешнеторговом обороте Могилевской области за январь - май текущего года составил почти 55%, в экспорте - около 54%", - отметил он.

За 5 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот между Могилевской областью и Российской Федерацией составил почти $854 млн и увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт составил более $519 млн, импорт - почти $335 млн. "В Российскую Федерацию Могилевская область поставляет шины, различную технику, мебель и ее части, вагоны, изделия для упаковки и транспортировки товаров из пластмасс, молочную и мясную продукцию. Из России импортировались полимеры пропилена, спирты ациклические, части ж/д локомотивов, минеральные удобрения и другие товары. Внешнеторговый оборот услугами Могилевской области и Российской Федерации в январе - мае 2021 года составил почти $28 млн и увеличился на более чем 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил губернатор.

Кроме этого, строительные организации Могилевской области принимают активное участие в возведении социально значимых объектов на территории соседнего государства. Так, ОАО "Строительный трест № 12" Управляющая компания холдинга "Стройтрест-холдинг" работает на объекте "Средняя общеобразовательная школа в р.п. Стрелица Семилукского муниципального района Воронежской области". Планируемый срок сдачи объекта - конец августа текущего года.

В Могилевской области действует 324 организации с российским капиталом. "Одним из крупных предприятий стал "Омск Карбон Могилев", который производит технический углерод. К 2023 году это предприятие планирует выйти на проектную мощность. Здесь создано более 500 новых рабочих мест, - подчеркнул Леонид Заяц. - Кроме того, здесь будет производиться основное сырье для другого нашего крупного предприятия - ОАО "Белшина". Это пример успешного и взаимовыгодного сотрудничества".

Однако вместе с позитивными моментами во время встречи обсудили и несколько проблемных вопросов. Одним из таких стала реализация продукции ОАО "Могилевлифтмаша" на территории РФ. "Наше ведущее предприятие сейчас не может участвовать в тендерных закупках в России. И если раньше могилевские лифты поставлялись в Россию тысячами, сейчас - это разовые и штучные заказы. Кроме того, Россельхознадзор запретил поставки сыров филиала ОАО "Бабушкина крынка", который находится в Славгороде. В решении этой ситуации нам тоже необходима помощь", - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

Как отметил Евгений Лукьянов, шероховатости в вопросе с могилевскими подъемниками есть. "И они имеют законодательный момент. Важно сейчас совместно проработать эту проблему и найти для нее решение. На территории Союзного государства ни одно предприятие не должно ущемляться, у наших субъектов хозяйствования не должно быть конкуренции, у каждого должна быть возможность реализовывать свою продукцию, - подчеркнул посол. - В отношении "Бабушкиной Крынки" необходимо более детально изучить проблемы. Потому что белорусская молочная продукция ценится в России - это гарантия качества. Ее любит наш потребитель, и в дополнительной рекламе она не нуждается".

Также Леонид Заяц подчеркнул, что необходимо нарастить сотрудничество между регионами Могилевской области и Российской Федерации. "У нас созданы все условия для развития российского бизнеса в области. Например, можно усилить работу с юго-восточными регионами нашей области. Здесь есть достаточно возможностей для развития, в том числе определенные преференции, гарантированные указом №235. Отправной точкой в этой работе может стать бизнес-форум "Мельница успеха", который пройдет осенью в Кричеве", - отметил он.

Рабочий визит Евгения Лукьянова в Могилевскую область будет проходить в течение трех дней. За это время он посетит ведущие предприятия Могилева, где ознакомится с их работой и выпускаемой продукцией. Кроме этого, посол познакомится с достопримечательностями областного центра и города Белыничи.-0-

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