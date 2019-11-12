Могилев присоединился к акции "Во славу общей Победы!"

12 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Октябрьский район Могилева первым в городе присоединился к республиканской акции "Во славу общей Победы!". Она прошла сегодня возле мемориального комплекса "Лагерь смерти" и двух братских могил солдат советской армии, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной обстановке ровно в полдень могилевчане собрали землю в специальные капсулы, которые позже передадут в Минск, где 9 мая 2020 год они будут заложены в крипту Храма-памятника.

"Такие мероприятия важны в первую очередь для патриотического воспитания молодого поколения. Это помогает сохранить историческую память и не дает забыть, какой ценой далась нашему народу Победа в Великой Отечественной войне. Приятно отметить, что молодежь Могилева сама проявляет инициативу в организации и участии в подобных акциях", - отметила начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Батищева.

На братских могилах на улице Автозаводской и в поселке Малая Боровка покоятся 82 солдата советской армии. Захоронения датируются июлем 1944 года. Мемориальный комплекс по проспекту Шмидта в Могилеве расположен на месте Луполовского лагеря смерти (шталаг №813), существовавшего в 1941-1943 годах. Здесь содержались и погибли в годы войны около 70 тыс. советских граждан, среди них военнопленные Красной армии, патриоты-подпольщики, мирные граждане. Ежегодно здесь проходят захоронения останков бойцов советской армии, которые продолжают обнаруживать могилевские поисковики на местах сражений. Так, в этом году с воинскими почестями здесь были захоронены останки неизвестного солдата. Он погиб 27 июня 1944 года во время освобождения Могилева.

Всего в Могилеве расположено 29 захоронений времен Великой Отечественной войны.-0-

Фото Олега Фойницкого