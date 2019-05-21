Могилевская область и Австрия намерены развивать экономическое сотрудничество

21 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Развитие экономического сотрудничества между Могилевской областью и Австрией было сегодня в центре внимания на встрече председателя облисполкома Леонида Зайца и Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрии в Беларуси Алоизии Вергеттер, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны отметили наметившуюся положительную динамику во внешнеэкономической деятельности и необходимость расширения взаимовыгодных отношений. Они будут содействовать развитию территорий и укреплению дружбы между народами двух стран.

По словам Леонида Зайца, в регионе действуют 8 компаний с австрийским капиталом, четыре из них находятся в СЭЗ "Могилев". Только резидентами СЭЗ с австрийскими инвестициями вложено в проекты более 400 млн евро, а суммарный объем их экспорта за 2018 год составил $205 млн. "Австрийский бизнес в регионе работает успешно и динамично развивается. И этому содействуют созданные в области благоприятные условия для инвесторов, - отметил губернатор. - Мы готовы углублять и расширять наше сотрудничество, и у нас для представителей деловых кругов Австрии есть ряд предложений по реализации совместных проектов с использованием белорусского сырья. В частности, это касается переработки древесины, создания производств мебельной фурнитуры и металлоконструкций, производства и переработки говядины".

Руководитель области обратился за содействием к дипломату, чтобы привлечь к участию в международном инвестиционном форуме "Мельница успеха", который пройдет 28-29 июня в Могилеве, как можно больше австрийских бизнесменов для обсуждения и проработки проектов и перспектив инвестиционного сотрудничества.

В свою очередь Алоизия Вергеттер отметила растущий интерес к Беларуси не только со стороны бизнеса, но и туристов. Она заверила, что будет стараться как можно больше предоставить информации для деловых кругов Австрии о возможностях Могилевского региона. "Уверена, что многие из названных инициатив заинтересуют австрийский бизнес и в области станет еще больше реализуемых совместных проектов, и не только в сфере экономики, но и по другим направлениям", - подчеркнула она. Дипломат предложила подготовить бизнес-встречу представителей деловых кругов Могилевской области и Австрии в будущем году, предварительно проработав темы взаимного интереса для сотрудничества.

Алоизия Вергеттер также отметила необходимость развития взаимоотношений в сфере культуры и гуманитарной деятельности. Сегодня она посетила "SOS - Детскую деревню Могилев", родилась идея пригласить талантливых воспитанников в Австрию, чтобы они исполнили в День Австрийской Республики национальные гимны двух стран.

Дипломат сегодня побывает на гала-концерте международного фестиваля духовной музыки "Магутны Божа", а в планах на 22 мая знакомство с работой резидента СЭЗ "Могилев" с австрийскими инвестициями - ИООО "Кроноспан ОСБ" и экскурсия по областному центру с посещением мемориального комплекса "Буйничское поле".-0-