Могилевская область и китайская провинция Шэньси намерены развивать экономическое сотрудничество

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет экономики Могилевского облисполкома и Департамент коммерции китайской провинции Шэньси заключили соглашение о намерениях по содействию экономическому развитию и дружественному сотрудничеству. Документ подписан сегодня на встрече заместителя председателя областного исполнительного комитета Виктора Некрашевича с генеральным директором департамента Чжао Руньминем, сообщили БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

Соглашение рассчитано на два года и предполагает, что обе стороны будут стремиться к торгово-экономическому партнерству, оказывать активную поддержку и информационную помощь предприятиям, заинтересованным в инвестировании и налаживании импортно-экспортных взаимоотношений. Также предусмотрен обмен делегациями.

В облисполкоме отметили, что в ноябре 2018 года официальная делегация региона находилась с деловым визитом в Китае, где приняла участие в мероприятиях 25-й выставки ЭКСПО высоких достижений в сельском хозяйстве, которая проходила в городе Янлин. Тогда был подписан протокол о намерениях по развитию побратимских отношений.

Виктор Некрашевич подчеркнул необходимость наполнения достигнутых договоренностей конкретными делами. Хорошей возможностью для налаживания контактов может стать инвестиционный форум "Мельница успеха", который планируется провести в конце июня в Могилеве. Кроме того, в сентябре в городе на Днепре пройдет могилевско-китайская неделя регионального сотрудничества.

"Надеемся, что представители провинции Шэньси примут активное участие в данных бизнес-контактах. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку любым взаимовыгодным начинаниям с китайскими партнерами", - отметил Виктор Некрашевич.

В программе визита китайских гостей значилось посещение СЭЗ "Могилев" и Могилевского отделения БелТПП, прошли презентации инвестпроектов региона и переговоры с субъектами хозяйствования области.-0-