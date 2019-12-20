Могилевские лесхозы призывают сохранить новогодние деревья

20 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Могилевской области призывают жителей региона принять участие в акции "Сохрани символ праздника!". Она пройдет с 21 по 31 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

"Во время акции мы будем предлагать приобретать новогодние деревья в кадках. Чтобы сохранить ель или сосну до весны и высадить в апреле 2020 года в ближайшем лесничестве во время республиканской акции "Неделя леса". Для каждого покупателя подготовлена специальная памятка по уходу за елью или сосной в домашних условиях", - отметили в лесхозе.

Такая акция в Могилевской области проходит уже во второй раз. По словам специалистов, спрос на новогодние деревья в кадках с каждым годом увеличивается. В этом году в продажу поступят ель европейская, колючая, сербская, сосна обыкновенная, туя западная и др. Приобрести деревья можно будет на елочных базарах.-0-