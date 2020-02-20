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20 февраля 2020, 07:31

Могилевский фестиваль науки соберет участников из семи стран

Фото из архива
Фото из архива

20 февраля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Могилевский фестиваль науки соберет в Белорусско-Российском университете 20-21 февраля более 1 тыс. участников из семи стран - Беларуси, Грузии, ОАЭ, Польши, России, Таджикистана, Эстонии. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал проректор по научной работе вуза доктор технических наук, доцент Виктор Пашкевич.

"Могилевский фестиваль науки - большое профориентационное мероприятие, которое презентует деятельность и материально-техническую базу университета, а также мотивирует молодых людей связать свою будущую профессию с точными науками, - отметил собеседник. - Фестиваль проходит уже в шестой раз и традиционно включает в себя более двух десятков мероприятий: выставки, конкурсы, олимпиады, круглые столы, лекции, тренинги и семинары ведущих преподавателей и научных сотрудников белорусских и зарубежных учреждений высшего образования".

Мероприятие откроет выставка "Наука вчера и сегодня". На ней будут представлены передовые технологии и научные разработки учебных заведений, а также работы кружков детского технического творчества. Посетители всех возрастов найдут здесь много интересной и наглядной информации: разработки в IT-сфере, механике, мехатронике, робототехнике. Всего будет оформлено более 100 экспонатов.

Не обойдется и без визитной карточки фестиваля - Международной олимпиады по математике MathOpen 2020, которая "старше" самого фестиваля на пять лет. В этом году интеллектуальный вызов примут почти 50 студентов и аспирантов. По условиям олимпиады, им предложат в течение пяти часов решить 30 сверхсложных задач. Также в программу войдут Международная открытая олимпиада Белорусско-Российского университета по начертательной геометрии и черчению Grapho, региональная командная олимпиада студентов и школьников по программированию, физико-математическая и химико-биологическая олимпиады и т.д.

"Особенностью этого фестиваля станет акцент на развитии IT-направления, - сказал Виктор Пашкевич. - Мы очень активно сотрудничаем с представителями ряда крупнейших IT-компаний, которые на протяжении всего фестиваля будут читать лекции по современным технологиям программирования, кибербезопасности, введению в профессию программиста, передовым тенденциям в IT-индустрии. Как правило, такие мероприятия проходят при аншлаге. Тем более, что они нацелены на долгосрочную перспективу: здесь можно заявить о себе и стать потенциальным стажером или работником одной из этих компаний".

Отдельное внимание организаторы уделили школьникам: для них пройдет конкурс-выставка детского рисунка "Я рисую науку". В этом году заявки на участие подали более 100 человек в возрасте от 6 до 13 лет. В финал вышли 60 работ, из которых жюри отберет победителей в пяти номинациях: "Наука глазами детей", "Портрет ученого и его достижения", "Город будущего", "Достижения науки на благо человечества", "Изобретения будущего".

"Формат нашего фестиваля проверен временем, – считает Виктор Пашкевич. – Главное, что на всех мероприятиях присутствует молодежь, которой небезразлично, чем дышит современная наука и в каком направлении развивается. И это очень важно, ведь научная деятельность заключается не только в том, чтобы сидеть в лаборатории, заниматься открытиями и искать для себя новые закономерности. Наука – это еще и воспроизводство кадров. Молодежь, которая интересуется наукой и идет в этом направлении – безусловно, наш золотой фонд".

Также Виктор Пашкевич отметил, что фестиваль не только стимулирует молодежь к занятиям наукой и повышает имидж научно-педагогической деятельности, но и дает существенный толчок в развитии самому университету. Так, за последние годы на базе университета открылись 6 новых лабораторий с самым современным оборудованием. Причем эти лаборатории, или точки роста, как их еще называют, сделали хорошую заявку на белорусском и зарубежных рынках.

В настоящее время Белорусско-Российский университет – это крупный региональный научно-образовательный центр, где проходят подготовку около 5 тыс. студентов. Отличительной чертой учреждения является тесная связь с реальным сектором экономики: на могилевских предприятиях создана сеть филиалов выпускающих кафедр учебного заведения, а учеными университета постоянно ведутся хоздоговорные работы. Более того, учреждение участвует в выполнении государственных научно-технических программ.-0-

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