Могилевский институт МВД организовал благотворительный проект ко дню инвалидов

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сбор вещей и продуктов для пожилых людей, посещение одиноко проживающих граждан, оказание материальной помощи людям с инвалидностью - все это организовал личный состав Могилевского института МВД. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель вуза Марина Громыко.

Участниками благотворительных мероприятий стали курсанты и сотрудники милицейского вуза. "Курсанты факультета милиции организовали настоящую полезную эстафету по сбору теплых вещей. Не остались в стороне и сотрудники института: приносили из дома вязаные носки и баночки с закатками для тех, кому это будет приятно", - отметила Марина Громыко.

После того, как подарки были собраны, представители института отправились в отделение круглосуточного пребывания для людей пожилого возраста и инвалидов в агрогородке Пудовня Дрибинского района. Дом-интернат предназначен для постоянного и временного проживания граждан, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Для постояльцев передали нужные вещи и инвалидную коляску. Сейчас в доме-интернате проживают 56 человек.

Участники благотворительного проекта посетили в Пудовне многодетную семью Жуковых, где подрастают 8 детей. "Начальник института Валерий Полищук частый гость в этом доме - он всегда посещает их с подарками, помогает решать бытовые вопросы. Во время последней встречи ребята попросили велосипед. У них был всего один, а на всех его не хватает, - рассказала представитель вуза. - Сегодня ребятам передали три велосипеда и сладкие подарки".

Завершающим этапом благотворительного проекта стало посещение дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в поселке Андраны Мстиславского района. "В настоящее время там проживают 72 человека. Подарки постояльцам учреждения собирали в течение недели силами всего института. Сегодня мы передали им теплые вещи и различные домашние консервы", - отметила Марина Громыко.-0-