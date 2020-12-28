28 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский институт МВД присоединился к акции "Наши дети". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.

"В преддверии Нового года коллектив и курсанты нашего вуза присоединились к республиканской благотворительной акции. Мы устроили настоящий марафон добрых дел - в течение нескольких дней посетили несколько учреждений образования, многодетную семью и центр медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, которые расположены в разных районах нашей области и Могилеве", - подчеркнула Марина Громыко.

Вместе с представителями вуза и студентами в акции принял участие член Совета Республики, начальник Могилевского института МВД Валерий Полищук.

"Первым учреждением в нашем марафоне стала Мстиславская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. Сейчас здесь воспитываются около 100 детей со всей области. Для гостей утренника ребята подготовили яркое новогоднее представление. После этого воспитанникам школы-интерната Валерий Полищук вручил новогодние подарки", - рассказала Марина Громыко.

В этот же день поздравления и подарки передали многодетной семье Жуковых из агрогородка Пудовня Дрибинского района. Сейчас в семье подрастают восемь детей. "Большой семье подарили современный телевизор, а каждому ребенку вручили сладкие подарки", - отметила Марина Громыко.

Праздничное выступление организовали представители вуза для малышей из Матютского яслей-сада Горецкого района. "Из-за эпидситуации посетить детский сад не получилось. Потому курсанты организовали для детей праздничный концерт под окнами дошкольного учреждения. Воспитанникам передали конфеты, а для садика - большой ковер и пылесос", - рассказала официальный представитель вуза.

Для подопечных Центра медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и опорно-двигательного аппарата сотрудники и курсанты подготовили новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все дети получили сладкие подарки, а центру передали специальный инвентарь для плавания.

"Новогоднюю благотворительную акцию мы проводим уже восьмой год подряд, - рассказал заместитель начальника Могилевского института МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрий Понуждаев. - В Центре проходят реабилитацию дети, которым в жизни уже пришлось столкнуться со сложностями и каждый шаг им дается нелегко, поэтому ребятам, как и их родителям, хочется немного чудес. Своими акциями мы стараемся поднять настроение и подарить праздник".-0-

Фото Могилевского института МВД