Могилевский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Анатолия Исаченко

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На сессии Могилевского областного Совета депутатов утверждена в должности председателя облисполкома кандидатура Анатолия Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил во время представления новой кандидатуры глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, Анатолий Исаченко - известный на Могилевщине человек. "Весь его трудовой путь и профессиональное становление как руководителя состоялось здесь и связано с этим регионом", - обратил внимание глава Администрации.

Он отметил, что даже в период работы заместителем председателя Совета Республики Анатолий Исаченко не утратил связь с регионами всей страны, в курсе всех происходящих событий, держит руку на пульсе. "Как переживающий за судьбу страны руководитель, практикует внекабинетный стиль работы, что было отмечено главой государства при назначении Анатолия Михайловича на эту должность", - продолжил Игорь Сергеенко.

Глава Администрации выразил уверенность, что вместе с активом региона новому губернатору под силу выполнить задачи, которые стоят перед Могилевской областью на текущую пятилетку.

Игорь Сергеенко убежден, что это достойный выбор кандидатуры для Могилевской области. "Это подготовленный управленец с серьезным опытом работы, внимательным, чутким отношением к нуждам граждан", - охарактеризовал кандидатуру нового губернатора Игорь Сергеенко.

Во время сессии председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев отметил большой вклад Леонида Зайца в развитие региона на посту председателя облисполкома.

Анатолий Исаченко в свою очередь поблагодарил за поддержку его кандидатуры и высказал особую благодарность Леониду Зайцу за все, что было сделано в регионе за последние годы. "Конечно, Могилевщина мне не безразлична. Где бы я ни работал, где бы ни находился, я всегда внимательно следил, отслеживал, что здесь происходит", - отметил новый председатель облисполкома.-0-