Исаченко о своем отношении к новой должности: если есть назначение, надо не раздумывать, а идти и работать

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анатолий Исаченко, назначенный сегодня губернатором Могилевской области, рассказал журналистам, как воспринял новую должность, передает корреспондент БЕЛТА.

По его мнению, отношение к государственной службе должно быть сродни восприятию военной службы. "Ключевое слово - служба. Мы на службе. Если есть назначение, надо не обдумывать, раздумывать, а идти и работать на государство. Государственная служба - служить государству, своей родине. Исходя из этого надо принимать предложения, идти и трудиться", - сказал Анатолий Исаченко.

"Я неплохо знаю Могилевскую область, много лет там отработал, знаком с кадрами, с менталитетом населения, с их подходами... Думаю, это будет способствовать моей работе", - добавил он.

Анатолий Исаченко заверил, что в новой должности продолжит активно вести социальные сети, как и делал это в качестве парламентария. Таким образом он борется с недостатком, который, по его мнению, присутствует в работе чиновников. "Мы много работаем, но мало об этом говорим и мало показываем. Реально в стране делается много чего хорошего. Мы принимаем в некоторой степени как должное - ну, сделали и сделали. Надо показывать то, что умеем делать, и то, чего достигаем", - подчеркнул он.

В качестве примера он привел высокие результаты Беларуси в рейтинге по достижению Целей устойчивого развития - 24-е место среди 165 стран (Анатолий Исаченко являлся национальным координатором Беларуси по достижению ЦУР). "Это международная оценка. Наши результаты говорят сами за себя. Просто надо уметь это показывать", - обратил внимание он.-0-