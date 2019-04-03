Могилевский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Леонида Зайца

3 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На сессии Могилевского областного Совета депутатов сегодня единогласно утверждена в должности председателя облисполкома кандидатура Леонида Зайца. Соответствующее удостоверение ему вручила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Олега Фойницкого
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3991 BYN
|2.4 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1414 BYN
|2.139 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2729 BYN
|3.28 BYN
|3.285 BYN