Могилевский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Леонида Зайца

3 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На сессии Могилевского областного Совета депутатов сегодня единогласно утверждена в должности председателя облисполкома кандидатура Леонида Зайца. Соответствующее удостоверение ему вручила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

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Фото Олега Фойницкого