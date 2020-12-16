Могилевский противотуберкулезный диспансер получил на закупку СИЗ около Br16 тыс.

16 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около Br16 тыс. спонсорской помощи было направлено в Могилевский областной противотуберкулезный диспансер на закупку средств индивидуальной защиты. Такая информация размещена на сайте Белорусского профессионального союза работников здравоохранения, передает БЕЛТА.

Денежные средства были выделены Могилевским областным объединением профсоюзов, обкомом отраслевого профсоюза и другими организациями.

Могилевский областной противотуберкулезный диспансер стал одним из первых стационаров области, куда начали поступать пациенты с COVID-19. С апреля текущего года, во время первой волны эпидемии, на оказание помощи пациентам с коронавирусом здесь перепрофилированы 3 пульмонологических отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, расширенное в этих целях на 9 койко-мест. Для увеличения возможности кислородной поддержки были закуплены концентраторы, увеличено количество кислородных точек.

С сентября для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Могилевском областном противотуберкулезном диспансере дополнительно было перепрофилировано еще одно отделение. Для работы с инфекционными пациентами привлечены врачи, средний медперсонал фтизиатрических отделений и узкие специалисты.

Помощь учреждению здравоохранения в необходимом техническом оснащении и финансировании оказали государственные и частные предприятия. Так, предприятием "Теплоэнергетика" было приобретено 3 кислородных концентратора, еще 3 - ОАО "СервоЛюкс". Предприятием "БелКлимат" был куплен аппарат для записи ЭКГ, а частной организацией "Благо" - мебель для лаборатории диспансера.

"Всего за 11 месяцев этого года здесь прошли курс лечения почти 4 тыс. пациентов с пневмониями. Заболевание у почти 2,5 тыс. из них имело коронавирусную этиологию", - отметили специалисты.-0-