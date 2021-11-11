Могилевский зоосад к зиме отремонтировал вольеры и заготовил более 200 т зерна

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский зоосад активно готовится к наступающим холодам: ремонтируются вольеры и укрытия, заготавливаются корма и сено, ветеринары ежедневно осматривают животных. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Могилевского агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского Михаил Сосонко.

По словам директора, для содержания животных зимой в зоосаде все подготовлено. "Увеличилось поголовье травоядных, прибавилось хищников. Появился лев, пума, рыси. Для комфортной зимовки всех животных отремонтировали навесы и укрытия, привели в порядок кормушки и вольеры там, где это было необходимо. Провели нужный ремонт стойла, где у нас содержатся восемь годовалых лошадей. Для теплолюбивых особей тоже созданы все условия. Так, например, в домике у льва стоит ультрафиолетовый обогреватель. Он будет поддерживать комфортную температуру - около 12 градусов", - рассказал директор колледжа.

Корм для животных тоже заготовлен в нужном объеме и отправлен на хранение в специальные помещения. "Кормов достаточно. Сена заготовлено около 205 т, зерна - около 216 т. Отправлено на хранение и сено. Все это позволит обеспечить травоядным спокойную и сытую зиму. Хищники тоже обеспечены всем необходимым. При заготовке кормов на зиму активно помогали учащиеся колледжа: ребята делали веники для кормления, - рассказал Михаил Сосонко. - Осенью мы увеличиваем объемы пищи для животных. Это помогает им нарастить необходимую жировую прослойку. Наш новый подопечный, лев, съедает около 10 кг мяса в сутки. Он недавно переехал к нам, потому сейчас на откормке. Когда этот период закончится, в сутки хищник будет есть около 7 кг мяса".

Зимой объем пищи для животных будет корректироваться в зависимости от температуры на улице: когда мороз больше 15 градусов, объем кормления увеличивается на 20%. При необходимости рацион подопечных корректируется. "В зоосаде живет тигр Артем, который в следующем году отпразднует 25-летие. Возраст почтенный, у животного появились проблемы со здоровьем: выпала часть зубов, болят лапы. Мясо кусками он есть не может, готовим ему специальный фарш. Для поддержания здоровья он получает молоко, мед, яйца. У нас живет большое стадо зубров. В день только один зубр съедает 3 кг концентрата (зерно с мукой), вдоволь сена и сочных кормов - это морковь, капуста, свекла. Средний вес одного животного - около 400 кг, самцы могут весить до 1 т, - подчеркнул заведующий учебной лабораторией "Зоосад" колледжа Иван Нижников. - Всех животных регулярно осматривают ветеринары. Для нас важно, чтобы они были здоровы и хорошо себя чувствовали".

Готовят к зиме не только животных и их вольеры: к новогодним праздникам украсят территорию зоосада. Сейчас разрабатываются варианты. Уже готовят сценарий, шьют костюмы и для традиционных утренников в зоосаде. "В сезон нас посещает почти миллион человек. Мы стараемся сделать их отдых интересным и познавательным. В этом году решили продлить работу паровозика, чтобы посетители могли вблизи рассмотреть зубров. Придумываем и новые формы работы. Сейчас прорабатываем вариант ночных экскурсий по зоосаду во время новогодних и рождественских праздников. Большая часть животных ведет ночной образ жизни. Потому при использовании теплого света и в сопровождении экскурсовода можно будет увидеть совсем другую жизнь наших подопечных", - поделился планами директор колледжа Михаил Сосонко.

В могилевском зоосаде живут более 380 питомцев, в том числе олени, лани, муфлоны, яки, волки, тигр, медведь, кролики, куница, павлины, цесарки и зубры. Территория - около 170 га.

Зоосад в Могилеве существует уже около 15 лет. Это не только место полезного отдыха горожан и гостей Могилева - здесь проходят производственную практику учащиеся агролесотехнического колледжа имени К.П.Орловского.-0-