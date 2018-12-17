Могилевское отделение БелТПП будет обучать успешному ведению бизнеса

17 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевское отделение БелТПП приступило к реализации нового проекта - бизнес-обучения "Гений финансов", сообщили корреспонденту БЕЛТА в торгово-промышленной палате.

"Это удобный и увлекательный образовательный процесс, инновационный подход которого выражается в игровой форме его проведения, - отметили собеседники. - Курс обучения поможет быстро ориентироваться в текущей экономической обстановке и использовать данную информацию для развития компании, находить разные варианты решения одной и той же задачи и выбирать наилучший из них, находить пути повышения эффективности существующих направлений деятельности, а также организовывать новые для повышения рентабельности предприятия".

Курс состоит из одного вводного тренинга, пяти базовых и стольких же специальных закрепляющих. Вводный тренинг позволяет в неформальной увлекательной обстановке увидеть, как интересен мир финансов и бизнеса, расширить границы представления о том, что такое финансы, и познакомиться с секретами управления ими, показывает возможности и направления для получения и роста доходов.

Основные занятия направлены на развитие коммуникативных навыков и предпринимательских способностей, развивают умение построения партнерских отношений и работы в команде, дают возможность приобрести навыки сохранения и приумножения денежных средств, создания активов, составления финансового плана на ближайшее время и перспективу.

Презентация бизнес-обучения состоялась во время республиканской рождественской ярмарки "Калядны гасцінец", которая прошла 13-16 декабря в Бобруйске.-0-