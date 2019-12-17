Могильник XIII-XIV веков обнаружили при благоустройстве территории рядом с Гольшанским замком

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При благоустройстве территории рядом с Гольшанским замком обнаружили могильник XIII-XIV веков. Находки изучают археологи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В Гольшанах продолжается реставрация и восстановление замка XVII века. В нынешнем году на эти цели направлено Br800 тыс., в том числе из фонда Президента по поддержке культуры и искусства - Br680 тыс. Заказчиком работ выступает УКС Ошмянского райисполкома. До конца года планируется завершить запланированные работы по Северной башне, где в перспективе будет создана экспозиция на тему истории Гольшан и замка. Также рядом планируется обустроить визит-центр и построить стоянку.

Во время земляных работ и были вскрыты несколько захоронений, предположительно XIV века. В управлении культуры Гродненского облисполкома сообщили, что в настоящее время работы приостановлены.

Грунтовый могильник формировался на этой территории с X века, а затем активно в XIII-XIV веках, когда эта территория попала в зону христианизации. О его существовании было известно из литературных, письменных источников еще в XIX веке, но его точная локализация не была установлена.

Научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Павел Кенько отметил, что обнаруженные останки взяты для дополнительного исследования. Также обнаружены несколько артефактов того времени: украшение, нож, амулет. Впрочем, по словам археолога, куда важнее могут быть другие найденные там предметы, в том числе обожженные в огне часть меча, фрагмент шейной гривны. Они свидетельствуют о наличии на территории могильника более ранних захоронений, когда тела умерших кремировали. Это в свою очередь может привести к пересмотру существующего мнения об истории Гольшан. Заместитель директора по научной работе Института истории НАН Вадим Лакиза и вовсе считает, что обнаруженные материалы уникальны по научной значимости и важны для понимания процесса формирования территории Великого княжества Литовского, развития материальной и духовной культуры его населения. Но об этом можно будет говорить лишь после проведения археологических работ. Кстати, часть находок планируется выставить в экспозиции, которая появится в замке.

Вадим Лакиза обратил внимание, что во время земляных работ по благоустройству территории около Гольшанского замка была нарушена целостность культурного слоя, относящегося к эпохе Средневековья. В частности, был поврежден сам могильник. Ученые считают произошедшее нарушением. "В Кодексе о культуре четко прописаны меры по охране археологического наследия, действия заказчика, подрядных организаций по время землеустроительных, мелиоративных и иных видов работ в охранной зоне, на исторических памятниках, которые включены в государственный список или в реестр археологических объектов, формируемый НАН. Кроме того, согласно постановлению №156 в перечень административных процедур входит выдача Институтом истории НАН заключений о наличии или отсутствии археологических объектов в зоне проведения землеустроительных, мелиоративных работ, - обратил внимание Вадим Лакиза. - Мы поддерживаем реконструкцию Гольшанского замка, но призываем к четкому соблюдению нормативно-правовых актов. Нельзя запрещать землеустроительные работы, но и нельзя допускать разрушения историко-культурного наследия".

Работы около Гольшанского замка проводились в рамках проекта зон охраны историко-культурных ценностей. "Такой проект разрешает благоустройство. Но законодательство четко указывает на необходимость археологического сопровождения, экспертизы, исследований. Таких примеров в стране много: в Могилеве, Минске, Гродно, Полоцке, Витебске любые работы, связанные с историко-культурными объектами, тем более включенными в государственный список, как Гольшанский замок, сопровождаются мероприятиями по охране археологического наследия, - подчеркнул ученый. - Существует установленный алгоритм действий. Если бы в Институт истории НАН изначально обратились для согласования землеустроительных работ, археологи выехали бы на место, провели шурфовку данной территории и обнаружили могильник. Дальше в процессе работ по благоустройству проводилось бы археологическое наблюдение и точечные раскопки".

Ученые обсудили ситуацию с Ошмянским райисполкомом и УКСом. "УКС готовит документацию для запроса в Институт истории на подготовку договора и осуществление в дальнейшем спасательных исследований на данной территории. В Министерстве культуры сообщили, что они подготовили письмо о приостановке землеустроительных работ, из Ошмянского райисполкома также направлен подрядчику акт о приостановке данных работ до археологических исследований", - рассказал Вадим Лакиза.-0-

Фото Павла Кенько, научного сотрудника Института истории НАН Беларуси