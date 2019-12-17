Могильник XIII-XIV веков обнаружили при благоустройстве территории рядом с Гольшанским замком

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 17 декабря 2019
Минск Облачно с прояснениями +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:05 Старт сразу трем проектам Twinning может быть дан в Беларуси в 2020 году Экономика
13:00 Немецкий путешественник на веломобиле: в Беларусь стоит приехать Общество
12:59 Акция "Цени свое здоровье!" пройдет 18 декабря в аптеках и на предприятиях Минска Регионы
12:45 В Гомельской области более 100 трудовых споров разрешены в пользу работников в досудебном порядке Регионы
12:44 Перечень инновационных товаров в Беларуси расширен Экономика
12:38 В Беларуси в 2020 году усилят работу по достижению ЦУР на региональном уровне Общество
12:38 ФОТОФАКТ: Новогодние представления для детей начались в Витебске Регионы
12:34 Беларусь ограничивает поставки скота из регионов Бельгии и Индии Экономика
12:32 Делегация Ивановской области посетит Беларусь 18-19 декабря Экономика
12:16 Четыре машины столкнулись на МКАД, движение затруднено Происшествия
12:09 Могильник XIII-XIV веков обнаружили при благоустройстве территории рядом с Гольшанским замком Регионы
11:53 В Волковыске водитель обгорел при попытке потушить грузовик Происшествия
11:48 Нелегальные перевозчики организовали регулярные маршруты из Бреста в Гродно Происшествия
11:47 ЕС выделит более 1 млн евро для проекта Национального кадастрового агентства по программе Twinning Экономика
11:46 Еще один валютно-обменный банкомат с функцией cash-recycling установлен в Минске Общество
11:41 В Могилеве на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину Происшествия
11:37 Застрявших в бетонной плите щенков спасли в Гродно Происшествия
11:36 Сеть консультативных центров для подростков в конфликте с законом появится в Беларуси Общество
11:32 Тему Года книги в СНГ подсказало время - Косимова Общество
11:29 У Беларуси и России много точек соприкосновения в молодежной политике - Германова Общество
11:28 Туман и до +11°С ожидается в Беларуси 18 декабря Общество
11:10 Житель Столинского района купил авто с криминальным прошлым Происшествия
11:08 Генассамблея ООН приняла подготовленную Беларусью резолюцию о чернобыльском сотрудничестве Политика
11:03 А1 и БНБ-Банк реализовали проект по трансформации IT-систем Экономика
11:03 Старт молодежному проекту "Цифровая звезда" будет дан в начале 2020 года Общество
11:03 Румас: 22 из 34 особо значимых инвестиционных объектов введены в эксплуатацию Экономика
11:02 Соглашения об упрощении визового режима с Беларусью и о реадмиссии могут заработать в 2020 году - Шульц Политика
11:00 Пес утопил машину хозяина, пока тот ходил за хлебом в магазин - видео Калейдоскоп
10:50 Молодая женщина и пятилетняя девочка пострадали в аварии вблизи Каменца Происшествия
10:39 Торнадо прошли по юго-востоку США: погибли три человека В мире
Все новости
Все новости
Регионы
17 декабря 2019, 12:09

Могильник XIII-XIV веков обнаружили при благоустройстве территории рядом с Гольшанским замком

Гольшанский замок
Гольшанский замок

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При благоустройстве территории рядом с Гольшанским замком обнаружили могильник XIII-XIV веков. Находки изучают археологи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В Гольшанах продолжается реставрация и восстановление замка XVII века. В нынешнем году на эти цели направлено Br800 тыс., в том числе из фонда Президента по поддержке культуры и искусства - Br680 тыс. Заказчиком работ выступает УКС Ошмянского райисполкома. До конца года планируется завершить запланированные работы по Северной башне, где в перспективе будет создана экспозиция на тему истории Гольшан и замка. Также рядом планируется обустроить визит-центр и построить стоянку.

Во время земляных работ и были вскрыты несколько захоронений, предположительно XIV века. В управлении культуры Гродненского облисполкома сообщили, что в настоящее время работы приостановлены.

Грунтовый могильник формировался на этой территории с X века, а затем активно в XIII-XIV веках, когда эта территория попала в зону христианизации. О его существовании было известно из литературных, письменных источников еще в XIX веке, но его точная локализация не была установлена.

Научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Павел Кенько отметил, что обнаруженные останки взяты для дополнительного исследования. Также обнаружены несколько артефактов того времени: украшение, нож, амулет. Впрочем, по словам археолога, куда важнее могут быть другие найденные там предметы, в том числе обожженные в огне часть меча, фрагмент шейной гривны. Они свидетельствуют о наличии на территории могильника более ранних захоронений, когда тела умерших кремировали. Это в свою очередь может привести к пересмотру существующего мнения об истории Гольшан. Заместитель директора по научной работе Института истории НАН Вадим Лакиза и вовсе считает, что обнаруженные материалы уникальны по научной значимости и важны для понимания процесса формирования территории Великого княжества Литовского, развития материальной и духовной культуры его населения. Но об этом можно будет говорить лишь после проведения археологических работ. Кстати, часть находок планируется выставить в экспозиции, которая появится в замке.

Вадим Лакиза обратил внимание, что во время земляных работ по благоустройству территории около Гольшанского замка была нарушена целостность культурного слоя, относящегося к эпохе Средневековья. В частности, был поврежден сам могильник. Ученые считают произошедшее нарушением. "В Кодексе о культуре четко прописаны меры по охране археологического наследия, действия заказчика, подрядных организаций по время землеустроительных, мелиоративных и иных видов работ в охранной зоне, на исторических памятниках, которые включены в государственный список или в реестр археологических объектов, формируемый НАН. Кроме того, согласно постановлению №156 в перечень административных процедур входит выдача Институтом истории НАН заключений о наличии или отсутствии археологических объектов в зоне проведения землеустроительных, мелиоративных работ, - обратил внимание Вадим Лакиза. - Мы поддерживаем реконструкцию Гольшанского замка, но призываем к четкому соблюдению нормативно-правовых актов. Нельзя запрещать землеустроительные работы, но и нельзя допускать разрушения историко-культурного наследия".

Работы около Гольшанского замка проводились в рамках проекта зон охраны историко-культурных ценностей. "Такой проект разрешает благоустройство. Но законодательство четко указывает на необходимость археологического сопровождения, экспертизы, исследований. Таких примеров в стране много: в Могилеве, Минске, Гродно, Полоцке, Витебске любые работы, связанные с историко-культурными объектами, тем более включенными в государственный список, как Гольшанский замок, сопровождаются мероприятиями по охране археологического наследия, - подчеркнул ученый. - Существует установленный алгоритм действий. Если бы в Институт истории НАН изначально обратились для согласования землеустроительных работ, археологи выехали бы на место, провели шурфовку данной территории и обнаружили могильник. Дальше в процессе работ по благоустройству проводилось бы археологическое наблюдение и точечные раскопки".

Ученые обсудили ситуацию с Ошмянским райисполкомом и УКСом. "УКС готовит документацию для запроса в Институт истории на подготовку договора и осуществление в дальнейшем спасательных исследований на данной территории. В Министерстве культуры сообщили, что они подготовили письмо о приостановке землеустроительных работ, из Ошмянского райисполкома также направлен подрядчику акт о приостановке данных работ до археологических исследований", - рассказал Вадим Лакиза.-0-

Фото Павла Кенько, научного сотрудника Института истории НАН Беларуси

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
археология реставрация
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Акция "Цени свое здоровье!" пройдет 18 декабря в аптеках и на предприятиях Минска
Алексей Неверов. Фото из архива В Гомельской области более 100 трудовых споров разрешены в пользу работников в досудебном порядке
ФОТОФАКТ: Новогодние представления для детей начались в Витебске
Фото МТЗ Новый административно-бытовой корпус открылся на МТЗ
Фото из архива Научные работы в сфере экологии представят юные исследователи в Гомельской области
Фото из архива Более 200 тыс. юных жителей Брестской области станут участниками акции "Наши дети"
Главное
Во время совещания Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в экономику
Румас: 22 из 34 особо значимых инвестиционных объектов введены в эксплуатацию
Соглашения об упрощении визового режима с Беларусью и о реадмиссии могут заработать в 2020 году - Шульц
А1 и БНБ-Банк реализовали проект по трансформации IT-систем
Топ-новости
"По праву гордимся нашими мастерами" - Лукашенко поздравил кинематографистов с 95-летием белорусского кино
В Беларуси в 2020 году усилят работу по достижению ЦУР на региональном уровне
Генассамблея ООН приняла подготовленную Беларусью резолюцию о чернобыльском сотрудничестве
Немецкий путешественник на веломобиле: в Беларусь стоит приехать
Туман и до +11°С ожидается в Беларуси 18 декабря
У Беларуси и России много точек соприкосновения в молодежной политике - Германова
Старт сразу трем проектам Twinning может быть дан в Беларуси в 2020 году
Техника БелАЗ в январе-ноябре поставлялась в 47 стран мира
Перечень инновационных товаров в Беларуси расширен
Тему Года книги в СНГ подсказало время - Косимова
Уточнена концепция перехода госорганов Беларуси на использование технологий облачных вычислений
Сеть консультативных центров для подростков в конфликте с законом появится в Беларуси
Названы самые популярные у туристов достопримечательности 2019 года
В Беларуси более 67 тыс. детей оздоровятся на зимних каникулах
Беларусь будет представлена в пяти видах спорта на зимних юношеских Играх-2020
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.