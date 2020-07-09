Молочная, черная и под старину - в Новолукомле откроется выставка необычной керамики

9 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новолукомле сегодня откроется выставка керамических изделий "Из глубины веков к современности" мастера Елены Рыжанковой, сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник выставочного зала Чашникского исторического музея в Новолукомле Лариса Петрашкевич.

В экспозиции около 100 работ. Все они разные по размерам и видам обработки керамики - под старину, черная, молочная. На выставке представлены панно, посуда, подсвечники, сувениры, фигуры в национальных стилях, многие работы посвящены белорусской культуре, истории и быту. Это только часть коллекции мастера - пространства выставочного зала не хватит, чтобы показать все публике.

"Елена Рыжанкова с 1989 года работает на заводе керамзитового гравия гончаром в цехе художественной керамики, она член районного клуба народных мастеров и художников "Мастер". Сегодня нет такой объемной формы, которую она не смогла бы выточить из глины на гончарном круге. Ее изделия удивляют оригинальностью форм и дизайна, фантазия мастера неисчерпаема. Елена часто проводит мастер-классы, ее работы не раз участвовали в районных, областных и республиканских выставках, ярмарках, фестивалях, в том числе "Славянском базаре", - отметила Лариса Петрашкевич.

Рядом с изделиями местного мастера можно будет увидеть керамику XII-XIII веков, которую нашли во время раскопок. Артефакты относятся к периоду существования Лукомского княжества. Организаторы выставки таким образом решили показать связь веков.

Выставка будет работать до конца сентября.-0-

Фото Ларисы Петрашкевич