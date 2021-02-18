Молочные реки, творожные берега. Как ОАО "Лунинецкий молочный завод" выпускает новые виды продукции

Для ОАО "Лунинецкий молочный завод" 2020 год стал весьма успешным. Свидетельство тому – выпуск новых видов продукции, сотрудничество с известным молочным производителем, победа в конкурсе-дегустации и подтверждение звания лауреата Премии Правительства Республики Беларусь в области качества за 2019 год. Рассказываем обо всем по порядку!

Модернизация творит чудеса

В наше время консервантов и полуфабрикатов сложно поверить, что на прилавках магазинов еще можно найти что-то действительно натуральное. Однако постоянные покупатели знают: если на упаковке написано "Натуральные молочные продукты", то речь точно идет о продукции ОАО "Лунинецкий молочный завод", которая выпускается под торговой маркой "Молочная капелька".

Свою летопись предприятие ведет с 1964 года, когда на окраине районного центра был заложен фундамент нового, стратегически важного для региона производственного объекта. Менее чем через пять лет, в 1969-м, был подписан акт приемки в эксплуатацию Лунинецкого завода масла и сухого обезжиренного молока с проектной мощностью 50 тонн переработки молока в смену. В те годы на предприятии выпускали масло животное, сухое обезжиренное молоко и цельномолочную продукцию для обеспечения местного населения. В 1994 году первым из молочных производителей он был преобразован в ОАО "Лунинецкий молочный завод".

В 2004 году директором на то время уже известного в нашей стране и довольно крепкого предприятия стал Сергей Карпец, который возглавляет завод и сегодня. Надо сказать, что почти за два десятилетия под его руководством ОАО "Лунинецкий МЗ" вышел на технически и технологически новый уровень производства. Это позволило увеличить объемы переработки, улучшить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

– Сегодня, как и в прошлые годы, главные задачи предприятия – своевременная и качественная переработка молочного сырья, обеспечение населения разно­образными молочными продуктами, повышение эффективности производства за счет экономии топливно-энергетических и финансовых ресурсов, – отмечает

Сергей Федорович. – Так, с 2006 года на нашем предприятии ведется масштабная реконструкция и модернизация. Знаковым событием стала реконструкция котельной в 2007 году, что позволило в качестве топлива использовать не мазут, а газ. В итоге за счет экономии топливно-энергетических и финансовых ресурсов эффективность производства увеличилась сразу на 50%. В 2016 году на котельной прошел очередной этап модернизации с заменой котла.

На заводе активно вводятся в строй новые производственные линии.

– В 2019 году запустили в эксплуатацию автоматизированную линию для производства творога Milking с CIP-мойкой и пастеризационной установкой ОПУ-15. Ее производительность 5 тонн/сутки. За счет этого мы в 3 раза увеличили выпуск творога. Кроме того, в процессе выработки творога стали перерабатывать вторичное сырье: получаемые в результате разделения творога и сыворотки на пыле­улавливателе в виде творожно-белковой пыли. В результате чего на предприятии начато производство полуфабриката творожно-белкового и полуфабриката молочно-белкового для кормления животных, – рассказывает руководитель. – Модернизировали линию цельномолочной продукции, что позволило повысить качество нашей кисломолочки по микробиологическим показателям и автоматизировать весь процесс производства. Начали строительство холодильного склада для готовых молочных продуктов вместимостью 600 тонн с возможностью хранения при низких температурных режимах. После модернизации участка по выпуску йогуртов увеличили их ассортимент, а также возобновили выпуск всеми любимого крема "Мечта".

Вкусы – отменные…

В прошлом году в ассортименте предприятия появилось сразу несколько новинок, которые моментально стали пользоваться спросом среди потребителей. В их числе йогурты с пищевкусовыми компонентами "Лимон-чиа", "Тыква-мюсли", "Печеное яблоко", крем сливочно-творожный "Мечта" с какао. Также стали производить питьевые йогурты с массовой долей жира

1,8 %, фасованные в полиэтиленовую пленку, с пищевкусовыми компонентами "Груша-ваниль", "Лимон-лайм", "Земляника", "Киви-крыжовник".

Значимым событием 2020-го стало сотрудничество с крупнейшим производителем молочной продукции – ИООО "Данон-Бел". Сегодня на лунинецком заводе выпускается сладкосливочное масло массовой доли жира 72,5 % и 82,5 % под торговой маркой "Простоквашино" массой 180 г, 400 г.

– Предпочтение маслу, вырабатываемому на нашем заводе, было отдано специалистами не только за его восхитительный сливочный вкус, но и по результатам показателей качества и безопасности в независимой аккредитованной лаборатории, – поясняет директор предприятия.

На предприятии создали по-настоящему инновационный проект, аналогов которому еще нет в нашей стране, – молоко А2.

– Это совместная разработка ученых и технологов нашего завода. По вкусу молоко А2 ничем не отличается от обычного. Его главное преимущество – полезный состав. Из двух вариантов белка, содержащихся в коровьем молоке, мы используем только безопасный, который хорошо усваивается, укрепляет иммунитет, подходит и детям, и пожилым людям, – подчеркивает директор. – Чтобы получить такой важный компонент, как А2 бета-казеин, мы создали поголовье, где каждая буренка проходит специальные исследования, а каждая партия молока – лабораторный контроль.

Новый продукт белорусы смогут оценить в ближайшее время – на прилавках магазинов молоко появится под торговой маркой "Асаблiвае". К слову, в продажу продукт поступит в стеклянных бутылках. Также на заводе работают над созданием целой линейки продуктов из "правильного" молока: сметана, кефир, йогурт, сливки.

…качество – гарантированное

Активное поддержание качества и безопасности всей продукции предприятия ведется за счет внедренных сертифицированных систем менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе принципов НАССР, ISO 22000:2018, СТБ ISO/TS 22002-1:2009, дополнительных требований схемы сертификации FSSC 22000 v. 5, а также системы менеджмента качества, соответствующей СТБ ISO 9001-2015, инновационного развития и применения новых технологий упаковывания, производства и переработки, благодаря чему продукция отличается стабильными вкусовыми и качественными показателями.

Работы по разработке, внедрению и сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов ведутся с 2006 года.

Внедрение данных систем позволило предприятию расширить экспортные рынки сбыта.

В 2021 году планируется дальнейшее расширение рынков, а именно – поставки продукции завода в мусульманские страны. С этой целью необходимо в течение 2021 года сертифицировать систему Халяль на соответствие требованиям стандартов/технических регламентов государств Персидского залива.

Аккредитованная лаборатория предприятия, в которой проводятся физико-химические, микробиологические и радиологические исследования, гарантирует выпуск экологически чистой высококачественной продукции.

– Наша лаборатория не просто обеспечивает правильность и точность испытаний сырья и продукции, но и постоянно совершенствует эти процессы, – поясняет начальник лаборатории Наталья Кохович. – Так, в 2018 году закупили современный анализатор соматических клеток SomaScope Smart. Микробиологической лаборатории предприятия в 2019 году было выдано новое разрешение на осуществление работ с условно патогенными и патогенными биологическими агентами первой группы.

В 2020 году производственной лабораторией получен новый Аттестат аккредитации в связи с переходом на новую версию ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Были разработаны и внедрены в производственный процесс новые виды контроля, в том числе методика по экспресс-тестам на определение остаточного количества антибиотиков.

По заслугам и награды

Что касается экспорта, то в связи с временными ограничениями поставок молочной продукции в Российскую Федерацию в 2018 году ОАО "Лунинецкий МЗ" значительно расширило рынки сбыта. Осуществлялись поставки сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока и весового и фасованного масла в Казахстан, Кыргызстан, Украину, Армению, Узбекистан и Азербайджан, Японию. В 2019 году начаты отгрузки творога в Азербайджан. Сертификация позволяет поставлять сухое молоко в Китай. Российский рынок стал доступен предприятию только в ноябре 2020-го.

В этом же году первой страной, куда лунинчане отправили партию фасованного сладкосливочного масла, стал Узбекистан. За минувший год завод почти в 2 раза увеличил количество произведенного сладкосливочного фасованного масла – 2020 тонн (в 2019-м – 1169 тонн).

Безупречное качество продукции под товарной маркой "Молочная капелька" подтверждается не только ее многолетней репутацией. У предприятия имеется целая коллекция наград: почетных грамот, дипломов, сертификатов, полученных на многочисленных республиканских и международных конкурсах и выставках.

За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента ОАО "Лунинецкий МЗ" подтвердил звание лауреата Премии Правительства Республики Беларусь в области качества 2019 года.

Сейчас на предприятии ожидают результаты конкурса на соискание Премии Брестского облисполкома за достижения в области качества 2020 года, в котором принял участие Лунинецкий МЗ.

Признание местных органов власти и дипломы престижных конкурсов – свидетельство безупречной работы всего коллектива предприятия. Но самая главная награда для производителя, признается Сергей Карпец, – это оценка покупателей, которые каждый день делают выбор в пользу молочных продуктов из Лунинца. Завод сумел найти свою индивидуальность и стать тем производителем, которому доверяют.

Гурману на заметку: знай и покупай лунинецкое!

СМЕТАНА жирностью 20% вырабатывается только из натуральных сливок и закваски без каких-либо растительных или химических добавок. Имеет однородную консистенцию и нежный вкус. В ней содержится значительное количество лецитина, который необходим для профилактики атеросклероза.

ЙОГУРТ – живой продукт, производится с использованием закваски, приготовленной на основе молочнокислых организмов. Благодаря их жизнедеятельности и получается нежная сладкая масса с приятным вкусом и запахом.

КРЕМ СЛИВОЧНО-ТВОРОЖНЫЙ "МЕЧТА" – незаменимый продукт для утреннего завтрака или обеденного десерта. Благодаря значительному содержанию полноценных белков, минеральных веществ (кальция, фосфора, магния, железа) это лакомство оценят как взрослые, так и дети.

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ содержит все без исключения полезные компоненты коровьего молока, включая белки и лактозу, минеральные соли, витамины. Идеально для бутербродов и незаменимо для тех, кто следит за уровнем холестерина в крови.

ТВОРОГ изготавливают из сквашенного молока, удаляя часть сыворотки и отпрессовывая белковую массу. Высокая пищевая ценность творога обусловлена повышенным состоянием важных для организма аминокислот, особенно метионина, лизина и холина.

В 2005 году на заводе, как говорят, рискнули: присоединили убыточное хозяйство "Лобчанское". И, как показало время, не прогадали. Вложив деньги в строительство и реконструкцию ферм, сейчас получают более 21 тонны собственного качественного молока на переработку. Всего в филиале содержится 3340 голов КРС, из которых 1200 – дойное стадо. За прошлый год надоили с одной коровы 6846 килограммов молока (плюс 12% к 2019 году).

Марина ВАЛАХ, фото Павел ОРЛОВСКИЙ

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