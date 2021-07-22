Молочный флагман. Как в Ивановском регионе предприятия достигают успеха в молочном деле

Вот уже несколько лет "Молодово-Агро" лидирует в республике по показателю продуктивности дойного стада. В среднем на одну буренку за 2020-й здесь приходится 11 835 кг. И эти цифры не предел, считают в хозяйстве.

Первопроходцы в стране

Ивановский регион славится своими аграриями: занимает второе место по продуктивности дойного стада в области (уступая лишь Брестскому району) и входит в пятерку лучших в республике. И у каждого хозяйства есть свой рецепт успеха в молочном деле.

– Наше хозяйство – с историей, – рассказывает заместитель директора УП "Молодово-Агро" Александр Павлюковец. – Возделывать здесь начали после войны. После распада СССР несколько раз предприятие реорганизовывалось. Только с 2000 года обрело свой нынешний вид. "Молодово-Агро" тогда возглавил Степан Халько. Именно с его именем связано возрождение и развитие хозяйства.

В "Молодово-Агро" развивают как растениеводство, так и животноводство. Однако именно последнее обеспечивает львиную долю выручки.

– Предприятие небольшое, – отмечает Александр Павлюковец. – Общая площадь земель чуть менее 4 тыс. га. В целом нас можно характеризовать как компактное предприятие, в котором каждая отрасль завязана на животноводстве.

В растениеводстве работа сконцентрирована прежде всего на обеспечении крупного рогатого скота качественными, высокоэнергичными кормами. Это в основном кукуруза, многолетние травы. Среди новинок – сильфия пронзеннолистная.

– На нее и делаем ставку, – подчеркивает заместитель директора. – Это довольно перспективное растение, которое начинает распространение по республике. Мы ее возделываем уже 8 лет, можно сказать, стали первопроходцами в стране. Среди преимуществ сильфии – неприхотливость. Она может расти даже на малопригодных почвах до 25 – 30 лет на одном месте, не повреждается болезнями и вредителями. Кроме того, она хорошо отзывается на внесение минеральных удобрений и отлично растет на бедных почвах. В итоге мы имеем урожайность зеленой массы более тысячи ц/га за два укоса.

Сильфию сеют широкорядным способом (шаг – около 70 см) на хорошо аэрированных почвах, к которым относятся выработанные торфяники, пески, подстилаемые пески. Получается и экономический, и экологический эффект. Кроме этого, выращивают различные однолетние культуры. По зерновым занимаемся в основном тритикале, рожью, горохом и рапсом.

– Кормами обеспечиваем себя полностью с полуторагодичным запасом. Это большое подспорье, – замечает Александр Павлюковец.

Проявить себя

На предприятии трудится 126 человек. Численность небольшая, но эффективности работников позавидуют многие.

– Самые важные качества – взаимовыручка и взаимозаменяемость. Каждый специалист при необходимости может подменить коллегу. Люди понимают, что коллектив должен быть сплоченным. Только тогда можно говорить о хороших результатах. Наше хозяйство крепко стоит на ногах. Поэтому для всех, кто приходит к нам на работу, стараемся создать хорошие условия. Однако от специалистов требуем взаимности: искреннего трудолюбия, готовности развиваться и постигать новое, – говорит Александр Павлюковец.

УП "Молодово-Агро" отличается не только финансовой стабильностью, но и своим отношением к возрождению духовной культуры на Брестчине. Хозяйство взяло на себя основные обязательства по финансированию строительства в Молодово православного храма.

Собственная технология

Звание лидера по продуктивности дойного стада в стране УП "Молодово-Агро" завоевывает не впервые. Такой успех – результат последовательной многолетней работы коллектива.

В хозяйстве около 3800 голов КРС, из них около тысячи – дойное стадо.

– В 2020-м мы достигли надоя с одной коровы 11 835 кг. В этом году планируем преодолеть отметку в 12 тысяч кг. По сегодняшним показателям видно, что это нам по силам. Все молоко, сданное на молокозаводы, идет сортом экстра, – подчеркивает заместитель директора УП "Молодово-Агро" Людмила Мельник.

А еще 20 лет назад до рекордных показателей в "Молодово-Агро" было далеко.

В 1999 году среднегодовой удой не достигал даже 3 тыс. кг.

– С тех пор каждый год показатели только растут. За счет чего? Осваиваем технологии как иностранные, так и белорусские. И, конечно же, держим культуру производства. У нас сложилась собственная технология, которая дает результат, – замечает Людмила Мельник. – Наш замечательный руководитель Степан Халько собрал отличную команду, создал хорошие бытовые условия и буквально зажег интересом к работе. Он не боится пробовать новые подходы, экспериментировать. Кроме того, идет постоянное обновление материально-технической базы.

Выноска: УП "Молодово-Агро" регулярно участвует в выставках сельскохозяйственной направленности. В рамках мероприятия "Белферма-2016" абсолютной победительницей конкурса "Лучшая племенная корова молочной породы-2016" стала буренка-рекордистка голштинской породы по кличке Милашка. За 305 дней третьей лактации она дала 13 086 кг молока жирностью 3,63% и содержанием белка 3,25%. Милашка признана лучшей коровой по четвертой лактации.

В "Молодово-Агро" выращивают специальную сидеральную смесь TerraLife, доля бобового компонента в которой 30%. Благодаря этому достигается высокое содержание протеина в кормах. Скошенную культуру закладывают в сенажную яму и консервируют специальным биологическим компонентом.

Хозяйство полностью обеспечено необходимой техникой: самосвалами, тракторами, кормораздатчиками и погрузчиками. Для уборки зерновых задействуют несколько комбайнов.

В хозяйстве занимаются разведением бычков абердин-ангусской породы, из мяса которых получается мраморная говядина. Всего их 1200 голов.

Александр НОВОХРОСТ,

Фото Павел Орловский.

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