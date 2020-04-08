Молодежь Брестской области доставляет продукты пожилым и расклеивает профилактические памятки

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области более 150 молодых волонтеров помогают одиноким пожилым людям в доставке продуктов и товаров первой необходимости на дом, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк.

"Волонтеры отнеслись к ситуации с пониманием. Стараемся удовлетворить все поступившие от пожилых людей заявки. Пока их не так много, но мы держим руку на пульсе. Преимущественно пенсионеры обращаются с просьбами о доставке продуктов питания, товаров первой необходимости. Также подсказываем им телефоны онлайн-доставок", - рассказал Юрий Сегенюк.

Волонтерами трудятся совершеннолетние. Предварительно они прошли инструктаж у специалистов территориальных центров социальной защиты населения и Красного Креста. Молодым людям предоставляют защитные повязки для лица, перчатки и дезинфицирующие средства. По возможности обеспечивается бесконтактная передача покупок.

"Согласовываем время доставки, чтобы было удобно и пожилым людям, и волонтерам, так как большинство из них работают. Предварительно созваниваемся с обратившимися, уточняем информацию. К каждому - индивидуальный подход", - отметил первый секретарь обкома БРСМ. Он добавил, что в Бресте добровольцам помогают некоторые таксисты, которые бесплатно подвозят их к местам доставки.

В областной организации БРСМ изготовили более 15 тыс. информационно-профилактических листовок "Важно знать, как себя защитить". Их молодежь расклеивает на досках объявлений и опускает в почтовые ящики. В том числе в памятках указаны рекомендации по соблюдению правил гигиены и контакты служб помощи. В частности, молодежные горячие линии работают с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00. В Бресте, например, можно позвонить по номеру 8 (0162) 21-15-91, в Барановичах - 8 (0163) 64-74-33, Пинске - 8 (0165) 62-41-38.-0-