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03 августа 2021, 21:16

Молодежь Гомельской области обсудит стратегию развития БРСМ до 2025 года

Фото из архива
Фото из архива

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Гомельской области 4 августа обсудит стратегию развития БРСМ до 2025 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

XXXIII отчетно-выборная конференция Гомельской областной организации ОО БРСМ пройдет в зале облисполкома. Из всех районов в Гомель делегировано более 200 активистов союза молодежи, партнерских организаций. Ожидается, что к обсуждению присоединятся руководство Гомельской области, представители учреждений высшего образования, общественных и патриотических организаций. Во время конференции участники рассмотрят проблемные вопросы молодежи региона, оценят успехи в молодежной политике и планы на ближайшие годы. На повестке дня - ряд предложений и инициатив для реализации, а также стратегия развития молодежной организации до 2025 года.

Пленарной части будет предшествовать интерактивная. Все направления деятельности организации и достижения молодежи области будут представлены на выставочной экспозиции в облисполкоме.

"Несколько интерактивных зон с учетом разносторонних интересов современного поколения не оставят равнодушными присутствующих. Каждая локация раскрывает новые течения и направления деятельности организации, а также национальные ориентиры", - рассказали в обкоме.

Одна из самых ярких и значимых площадок - "Беларусь - крынiца натхнення". Помимо презентации тематических проектов союза молодежи здесь будет проходить мастер-класс по изготовлению патриотических украшений и бижутерии молодого ремесленника Дианы Шмойловой.

Локация "Труд-крут" ознакомит с трудовыми буднями студотрядов. Здесь гостей форума увлекут тематические игры, предусмотрен мастер-класс по изготовлению картины из экоматериалов в технике "терра". Окунуться в виртуальную реальность и проверить свои силы телекинеза, передвигая предметы на экране силой мысли, предложат на площадке "Живи ярко!" Любители селфи смогут сделать в прямом смысле головокружительное селфи. В холле будет работать видеоспиннер, который позволит записать видео в режиме slow motion с охватом камеры на 360 градусов. Готовый видеоролик гости смогут получить после конференции.-0-

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