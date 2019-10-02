Молодежь Гомельской области заложила ландшафтную композицию у Монумента Дружбы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 2 октября 2019
Минск Облачно с прояснениями +15°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:15 Страны ЕАЭС определили принципы гармонизации законодательств в газовой сфере Экономика
13:13 Доллар и евро на торгах 2 октября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:07 Обновленное отделение скорой помощи открылось в Славгороде Регионы
13:07 Дождливая погода в ближайшее время будет сдерживать темпы уборочных работ - Белгидромет Общество
12:57 Жилье и социальные такси - проблемы семей с детьми-инвалидами поднимались на приеме у Кухарева Общество
12:53 Решение об отоплении административных зданий в Минске могут принять в конце недели Регионы
12:50 Поставка первых четырех самолетов Су-30СМ ожидается в ноябре - Равков Общество
12:37 К пилотному проекту по маркировке обуви средствами идентификации присоединились 45 предприятий Экономика
12:29 Порядок на зимних улицах Минска будут ежесуточно поддерживать 800 единиц техники Регионы
12:24 Домашние игры ХК "Динамо-Минск" в среднем посещают свыше 13 тыс. зрителей Спорт
12:22 Белорусский фонд финподдержки предпринимателей снизил льготную ставку по займам малого бизнеса в нацвалюте Экономика
12:17 Илья Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Нур-Султане Спорт
12:11 Выступление Андрейченко на открытии седьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва Политика
12:08 Тепло поступает пока в 89% жилфонда Беларуси - Минжилкомхоз Общество
12:01 Работа призывных комиссий по новым правилам идет планово - Равков Общество
12:00 Возведение БелАЭС подтолкнуло развитие новых технологий в транспорте и строительстве - Каранкевич Экономика
11:57 Умер чешский эстрадный певец Карел Готт Калейдоскоп
11:56 БелАЭС соответствует всем современным требованиям безопасности - Каранкевич Экономика
11:55 Дождливо и до +20°С будет в Беларуси 3 октября Общество
11:53 Первый блок БелАЭС находится в высокой степени готовности - Каранкевич Экономика
11:51 Молодежь Гомельской области заложила ландшафтную композицию у Монумента Дружбы Регионы
11:48 Шкловское "Домостроение" поставило партию жилых домов в Японию Экономика
11:44 Юнас Энрот установил рекорд среди вратарей "Динамо" по количеству побед Спорт
11:41 Белорусский наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером сентября в РПЛ Спорт
11:37 BNK (UK) Limited и Klaipеdos Nafta на два года продлили договор на перевалку нефтепродуктов Экономика
11:35 Два всемирно известных производителя готовы поставлять в Беларусь медоборудование по референтным ценам Экономика
11:30 Венский бал устроят 14 декабря в Купаловском театре Афиша
11:17 Житель Мостов выбросил из окна бутылку и попал в машину Происшествия
11:15 Караник: вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве Общество
11:07 Ведущие вузы Беларуси и Турции подписали соглашения о сотрудничестве Общество
Все новости
Все новости
Регионы
02 октября 2019, 11:51

Молодежь Гомельской области заложила ландшафтную композицию у Монумента Дружбы

Фото из архива
Фото из архива

2 октября, Добрушский район /Корр. БЕЛТА/. Ландшафтную композицию "Три сестры" заложила сегодня молодежь Гомельской области у Монумента Дружбы в приграничье Беларуси, России и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

В закладке композиции участвовали юноши и девушки из Добрушского района и Гомеля. "После завершения ремонтных работ на монументе молодежь региона выступила с инициативой провести мероприятия по озеленению территории и поддержанию здесь порядка", - рассказал первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

Основу зеленой зоны составляют серебристые ивы. "В трех уровнях композиции заключена идея преемственности трех поколений - тех, кто закладывал традиции проведения встреч молодежи трех стран у монумента, тех, кто эти традиции должен сохранить, и тех, кому их передадут и кто их преумножит", - пояснила начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало.

В составе трудового десанта работал сегодня и Виталий Гарбузов. В настоящее время молодой человек возглавляет Добрушский районный краеведческий музей. "Принимал участие во встречах молодежи Беларуси, России, Украины у Монумента Дружбы, а затем и в новом формате. Встречи всегда были массовыми, яркими. Благодаря "Трем сестрам" (так называют в народе монумент. - Прим. БЕЛТА) появилось много друзей в соседних странах, с которыми до сих пор переписываемся. Хотелось бы, чтобы обновление этого места поспособствовало возрождению прежнего формата встреч молодежи", - поделился он.

Поддержала начинания активистов региона учитель, руководитель краеведческого музея Круговец-Калининского детского сада - средней школы Валентина Радченко. При открытии Монумента Дружбы она как представитель Добрушского района вместе с ребятами из Украины и России поднимала флаг СССР. О тех временах, когда "Три сестры" ежегодно становились центром притяжения молодежи, творческих коллективов трех стран, собеседница вспоминает с ностальгией. "Очень приятно, что сейчас монумент обрел новый облик: белые пилоны, графитового цвета "кольцо", аккуратные ступеньки. Наверное, выражу желание всех местных жителей, чтобы праздничные, торжественные встречи возобновились. Мы очень на это надеемся", - призналась Валентина Радченко.

После закладки новой композиции участники акции собрались на ступенях у монумента, чтобы сделать селфи на память о своем вкладе в общее дело.

Озеленение стало важным штрихом комплексного благоустройства монумента - ремонтные работы здесь завершили весной этого года. Как сообщалось, задачу привести в надлежащее состояние объект Президент Беларуси поставил в феврале.

Над проектом масштабного обновления знакового места работали специалисты ОАО "Институт Гомельгражданпроект". Архитекторы постарались максимально сохранить элементы, в частности, барельефы гербов трех стран.

Всего на ремонт Монумента Дружбы было направлено порядка Br2 млн. При благоустройстве использовались высококачественные материалы. Например, ступени, ведущие к монументу, и верхняя площадка - из специальной плитки из гранита, добыча которого налажена в Лельчицком районе. "Кольцо" с барельефом, обрамляющее 23-метровые пилоны, обработано специальным составом, который, по словам специалистов, продлит жизнь объекта на многие годы.

В трехцветном исполнении уложена тротуарная плитка на подходах к памятному знаку. Ведущие к монументу со стороны Беларуси, России и Украины дорожки вымощены в стиле национальных орнаментов стран-соседок. На тротуарную славянскую "мозаику" понадобилось 3,2 тыс. кв.м плитки. Также заменили около 1 км бордюрного камня.

Приграничье с 1962 года становилось центром притяжения и встреч молодежи трех стран. В 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне интернациональным коллективом здесь был возведен Монумент Дружбы. Беларусь, Россия и Украина ежегодно по очереди принимали гостей, организовывали мероприятия, поддерживали в порядке монумент. Здесь проходили встречи первых лиц трех государств, а также другие события: приемы делегаций, подписание соглашений о сотрудничестве, творческие и спортивные состязания. В связи с событиями на востоке Украины с 2014 года мероприятия в трехстороннем формате на пересечении трех границ не проводились, а монумент начал разрушаться, однако ситуация не осталась без внимания главы белорусского государства.-0-

Теги
Гомельская область Добруш молодежь
Новости рубрики Регионы
Обновленное отделение скорой помощи открылось в Славгороде
Фото из архива Решение об отоплении административных зданий в Минске могут принять в конце недели
Фото из архива Порядок на зимних улицах Минска будут ежесуточно поддерживать 800 единиц техники
Фото из архива Школьники из района смогут бесплатно добираться на пригородных автобусах в школы и кружки Полоцка
Фото из архива Молодым педагогам Гродненской области вручат премии "Успешный старт"
Фото из архива В Минске изменились тарифы за эвакуацию автомобиля и хранение на штрафстоянке
Главное
Во время заседания Беларусь предлагает активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом и странами дальней дуги
Андрейченко: интеграция не самоцель, а инструмент достижения роста благосостояния людей
БелАЭС соответствует всем современным требованиям безопасности - Каранкевич
Инновационный сервис в сфере международных расчетов первым в стране запустил Белинвестбанк
Топ-новости
Лукашенко о барьерах в ЕАЭС: пришло время принять политическое решение
Жилье и социальные такси - проблемы семей с детьми-инвалидами поднимались на приеме у Кухарева
Караник: вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве
Работа призывных комиссий по новым правилам идет планово - Равков
"Файнае" решение для бизнеса. Банк БелВЭБ предлагает новую линейку кредитов для малого и среднего бизнеса
Полномочия Совета ЕЭК в сфере прослеживаемости товаров расширены
Страны ЕАЭС определили принципы гармонизации законодательств в газовой сфере
Колл-центр по переписи населения заработал в Беларуси
Ведущие вузы Беларуси и Турции подписали соглашения о сотрудничестве
ФОТОФАКТ: Выставка "Белорусский рубль. История в четверть века" открылась в Минске
Пресс-конференция к Белорусскому энергетическому и экологическому форуму пройдет в БЕЛТА 4 октября
Лучшие фото БЕЛТА в сентябре
Хоккеисты минского "Динамо" в овертайме обыграли "Сочи" в домашнем матче чемпионата КХЛ
Венский бал устроят 14 декабря в Купаловском театре
Беларусь подготовила для Казахстана предложения по вхождению в капитал своих крупнейших предприятий
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.