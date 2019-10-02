Молодежь Гомельской области заложила ландшафтную композицию у Монумента Дружбы

2 октября, Добрушский район /Корр. БЕЛТА/. Ландшафтную композицию "Три сестры" заложила сегодня молодежь Гомельской области у Монумента Дружбы в приграничье Беларуси, России и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

В закладке композиции участвовали юноши и девушки из Добрушского района и Гомеля. "После завершения ремонтных работ на монументе молодежь региона выступила с инициативой провести мероприятия по озеленению территории и поддержанию здесь порядка", - рассказал первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

Основу зеленой зоны составляют серебристые ивы. "В трех уровнях композиции заключена идея преемственности трех поколений - тех, кто закладывал традиции проведения встреч молодежи трех стран у монумента, тех, кто эти традиции должен сохранить, и тех, кому их передадут и кто их преумножит", - пояснила начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало.

В составе трудового десанта работал сегодня и Виталий Гарбузов. В настоящее время молодой человек возглавляет Добрушский районный краеведческий музей. "Принимал участие во встречах молодежи Беларуси, России, Украины у Монумента Дружбы, а затем и в новом формате. Встречи всегда были массовыми, яркими. Благодаря "Трем сестрам" (так называют в народе монумент. - Прим. БЕЛТА) появилось много друзей в соседних странах, с которыми до сих пор переписываемся. Хотелось бы, чтобы обновление этого места поспособствовало возрождению прежнего формата встреч молодежи", - поделился он.

Поддержала начинания активистов региона учитель, руководитель краеведческого музея Круговец-Калининского детского сада - средней школы Валентина Радченко. При открытии Монумента Дружбы она как представитель Добрушского района вместе с ребятами из Украины и России поднимала флаг СССР. О тех временах, когда "Три сестры" ежегодно становились центром притяжения молодежи, творческих коллективов трех стран, собеседница вспоминает с ностальгией. "Очень приятно, что сейчас монумент обрел новый облик: белые пилоны, графитового цвета "кольцо", аккуратные ступеньки. Наверное, выражу желание всех местных жителей, чтобы праздничные, торжественные встречи возобновились. Мы очень на это надеемся", - призналась Валентина Радченко.

После закладки новой композиции участники акции собрались на ступенях у монумента, чтобы сделать селфи на память о своем вкладе в общее дело.

Озеленение стало важным штрихом комплексного благоустройства монумента - ремонтные работы здесь завершили весной этого года. Как сообщалось, задачу привести в надлежащее состояние объект Президент Беларуси поставил в феврале.

Над проектом масштабного обновления знакового места работали специалисты ОАО "Институт Гомельгражданпроект". Архитекторы постарались максимально сохранить элементы, в частности, барельефы гербов трех стран.

Всего на ремонт Монумента Дружбы было направлено порядка Br2 млн. При благоустройстве использовались высококачественные материалы. Например, ступени, ведущие к монументу, и верхняя площадка - из специальной плитки из гранита, добыча которого налажена в Лельчицком районе. "Кольцо" с барельефом, обрамляющее 23-метровые пилоны, обработано специальным составом, который, по словам специалистов, продлит жизнь объекта на многие годы.

В трехцветном исполнении уложена тротуарная плитка на подходах к памятному знаку. Ведущие к монументу со стороны Беларуси, России и Украины дорожки вымощены в стиле национальных орнаментов стран-соседок. На тротуарную славянскую "мозаику" понадобилось 3,2 тыс. кв.м плитки. Также заменили около 1 км бордюрного камня.

Приграничье с 1962 года становилось центром притяжения и встреч молодежи трех стран. В 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне интернациональным коллективом здесь был возведен Монумент Дружбы. Беларусь, Россия и Украина ежегодно по очереди принимали гостей, организовывали мероприятия, поддерживали в порядке монумент. Здесь проходили встречи первых лиц трех государств, а также другие события: приемы делегаций, подписание соглашений о сотрудничестве, творческие и спортивные состязания. В связи с событиями на востоке Украины с 2014 года мероприятия в трехстороннем формате на пересечении трех границ не проводились, а монумент начал разрушаться, однако ситуация не осталась без внимания главы белорусского государства.-0-