Молодежь предлагает уникальные решения, способные сделать город лучше - Кухарев

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь предлагает уникальные решения, способные сделать город лучше. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посещаю учебные учреждения часто, потому что в Минске проживает около 150 тыс. студентов. Эти парни и девушки сталкиваются с иными проблемами, нежели взрослые работающие люди, и необходимо знать, какие трудности у них возникают, чтобы их решать. Кроме того, молодые люди имеют свое видение, как должна развиваться столица. Они часто предлагают современные уникальные решения, которые способны сделать город лучше, поэтому надеюсь выстроить сегодня дружескую и конструктивную беседу, чтобы после понять, как совершенствовать учебный процесс, столицу и многое другое", - сказал Владимир Кухарев.

Первый вопрос и одновременно предложение прозвучало от учащегося 2-го курса Александра Минькова. Парень попросил организовать специальный день, в который молодые люди по скидке могли бы посещать спортивные объекты.

"Идея хорошая, тем более спортивных учреждений в Минске много. Понятно, что стоит готовиться к тому, что идею в первую очередь поддержат государственные объекты, но будем стараться привлекать и коммерческие", - отметил председатель Мингорисполкома. Он поручил реализовать эту идею сначала в Советском районе, а также дал задание создать сайт со всеми спортивными объектами и площадками столицы, услугами, которые они предлагают, и ценами на них.

Заместитель начальника научно-исследовательской части БГУИР Виктор Стемпицкий поинтересовался, будет ли Мингорисполком проводить конкурс на оказание материальной поддержки для реализации различных инновационных идей. Он рассказал, что в учебном учреждении планируют открыть отраслевую лабораторию и хотели бы принять участие в этом мероприятии, чтобы иметь возможность обновить материально-техническую базу. "Развитие высокотехнологичных производств важно для столицы, понимаем, что во многом для разработки инновационных проектов необходима крепкая и современная материальная база, поэтому продолжим проводить конкурс для поддержки разных проектов", - сказал Владимир Кухарев.

Преподавательский состав также волновала проблема большого количества платных парковок рядом с корпусами учебного учреждения. "Порой бесплатные парковки найти сложно, а машину необходимо припарковать срочно. Можно ли рассмотреть вариант освобождения преподавателей от платы за подобные стоянки?" - спросила Татьяна Печень.

По словам Владимира Кухарева, этот вопрос волнует разные категории граждан, его неоднократно поднимали в Мингорисполкоме и пришли к выводу, что это нецелесообразно. "Если делать, то придется освободить от платы за подобные парковки половину города, что реализовать очень сложно. Тем временем бесплатные парковки в городе есть и они продолжают появляться", - подчеркнул мэр.

Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники" - профильное государственное учреждение высшего образования в области информатики, радиотехники и электроники. В структуру БГУИР входят 8 факультетов, в том числе военный, 32 кафедры и обособленное подразделение "Научно-исследовательская часть". Образовательный процесс осуществляется по 30 специальностям на I ступени и 42 - на II ступени. Численность обучающихся, получающих высшее образование, составляет 12 107 человек, а профессорско-преподавательский состав состоит из 660 человек.

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