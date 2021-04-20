Полосу для электробуса планируют выделить при реконструкции дороги от Минска до Логойска

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полосу для электробуса планируют выделить при реконструкции дороги от Минска до города-спутника Логойска, которая на данный момент проектируется. Об этом сегодня рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече со студентами и преподавательским составом БГУИР, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Развитие городов-спутников и транспортного сообщения с ними интересовали учащихся и преподавателей. Во время беседы с главой города один из присутствующих вспомнил, что ранее обсуждался план связать застраивающиеся населенные пункты при помощи скоростного трамвая. "Проект дорогостоящий, есть множество препятствий для строительства специальной трассы, тем не менее выход нашли. Решили, что при реконструкции дороги от Минска до Логойска выделим полосу и пустим по ней электробус", - сказал Владимир Кухарев.

Как отметил председатель Мингорисполкома, на данный момент среди городов-спутников активно развивают Смолевичи, а после завершения работ в этом населенном пункте приступят к освоению Руденска.-0-